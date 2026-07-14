Festival Ojo de Pescado celebra 15 años y anuncia su Selección Oficial 2026

El reconocido certamen inaugurará su edición aniversario el próximo 25 de agosto en el Parque Cultural de Valparaíso y llevará su programación a distintas sedes de la ciudad.

El proyecto, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, anunció la Selección Oficial de las competencias de Cortometrajes Internacionales, Series de Televisión, Jóvenes Cineastas y Largometrajes Internacionales en Retrospectiva.

Bajo el lema “15 años proyectando desde el corazón”, el Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado presenta una programación que reúne obras provenientes de distintos países y reafirma su compromiso con el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder, disfrutar y participar activamente de la cultura a través del cine.

La convocatoria recibió 339 postulaciones, tras un proceso de visionado y curaduría, fueron seleccionadas 82 obras para integrar tres competencias: competencia de cortometrajes internacionales, series para TV y Jóvenes Cineastas.

Competencia internacional

La competencia internacional de largometrajes reúne seis obras en retrospectiva provenientes de México, Noruega, Colombia y Brasil, que formaron parte de distintas ediciones del Festival Ojo de Pescado.

En el marco de sus 15 años, esta selección vuelve a poner en pantalla películas cuyas historias mantienen plena vigencia y continúan dialogando con los desafíos del presente.

El proyecto, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, invita a reflexionar sobre el presente desde una perspectiva sensible y cercana a las infancias.

Las competencia de Cortometraje Internacionales y Series de Televisión reúne historias provenientes de Rusia, México, Alemania, Portugal, Argentina, Bielorussia, Colombia y Francia, Brasil, Uruguay y Chile, que dialogan con los desafíos que enfrentan hoy niñas, niños y jóvenes en distintos territorios del mundo.

A través de la animación, la ficción y el documental, las obras abordan temáticas como la ecología, la migración, la memoria histórica y la resolución pacífica de conflictos, un eje que, según la curadora de cortometrajes y series, Viviana Sepúlveda, ha estado presente de manera constante en la programación del Festival y refleja la importancia de la educación emocional en las nuevas generaciones.

Los realizadores audiovisuales, niños, niñas y jóvenes, han trabajado mucho el tema de la resolución pacífica de conflictos, y eso nos ha llamado especialmente la atención. Se percibe una necesidad de elaborar este tipo de mensajes. Al mismo tiempo, en los últimos años hemos incorporado a la programación obras que visibilizan la neurodiversidad y las discapacidades desde una mirada respetuosa, alejada del paternalismo, señala Viviana Sepúlveda.

La competencia Jóvenes Cineastas, que reúne obras provenientes de México, Argentina, Colombia, Ecuador, Cuba, Perú y distintos territorios de Chile, vuelve a poner en el centro las creaciones originales de niñas, niños y jóvenes. Competencia creada en la primera edición del Festival, se ha consolidado como un espacio que reconoce a las nuevas generaciones como creadoras, comunicadoras y protagonistas esenciales de nuestra sociedad.

En esta edición destacan relatos que abordan el cuidado de la naturaleza, la violencia, las identidades locales, la memoria, las tradiciones y la vida cotidiana. Al respecto, Ernesto Cuadra, docente y curador de la competencia Jóvenes Cineastas, menciona que hay muchas obras centradas en el cuidado del medio ambiente, invitando a reflexionar sobre la destrucción de la naturaleza y la importancia de protegerla.

También comenta que, aparecen con fuerza relatos que buscan hacer tomar conciencia sobre el trato entre las personas y la violencia, especialmente la violencia en las relaciones de pareja. Hay documentales que rescatan las identidades propias de cada territorio, sus tradiciones, oficios, labores vinculadas a la horticultura, y diferentes situaciones que viven determinadas comunidades.

Es el caso del documental de Cuba, que da a conocer la historia de una familia y de un padre pescador. Cuadra concluye que todas las obras invitan a reflexionar sobre distintas realidades, dolores y desafíos que enfrenta hoy nuestras sociedades a nivel mundial.

Las obras seleccionadas destacan por la capacidad de abordar temas profundamente humanos desde la creatividad. Son películas que invitan a mirar con atención la realidad que vivimos y demuestran que el lenguaje audiovisual puede expresar inquietudes, rescatar territorios y abrir conversaciones necesarias sobre el mundo que habitamos, poniendo en el centro las experiencias y miradas de niñas, niños y jóvenes.

La ceremonia inaugural del Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado se realizará el martes 25 de agosto, a las 09:45 horas, en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Con entrada gratuita, el festival se extenderá hasta el 4 de septiembre con exhibiciones, homenajes, encuentros con realizadores y diversas actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes, comunidades educativas y público general.

La Selección Oficial 2026 y la programación del festival se encuentran disponibles en www.ojodepescado.cl y en las redes sociales @festivalojodepescado.