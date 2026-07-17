Exprisionero del Estadio Nacional presentó libro “La Memoria, siempre”

El Sitio de Memoria del Estadio Nacional, el mismo recinto donde vivió las experiencias más dolorosas de su biografía, fue el lugar elegido por Reinaldo Mendoza Videla para presentar “La Memoria, siempre”, su segundo libro en torno a la dictadura y los derechos humanos.

En el libro, Reinaldo, exprisionero político y sobreviviente del Estadio Nacional, comparte su infancia en La Legua, su militancia en las Juventudes Comunistas siendo estudiante universitario, su detención tras el golpe de Estado y los apremios ilegítimos que vivió en el principal recinto deportivo del país, que se convirtiera en centro de detención, tortura y desaparación durante la dictadura civil y militar en Chile.

El mismo lugar donde actualmente participa como guía voluntario en los recorridos que la corporación realiza cada sábado.

Reinaldo Mendoza nació en La Legua, estudió en la Escuela 88 y en el Liceo Nocturno Nº 4. Luego ingresó a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. El 30 de septiembre de 1973 fue detenido en su casa en La Lengua Vieja, y llevado al Estadio Nacional. A 52 años de los hechos, asegura que todas y todos quienes pasaron por el coliseo fueron injustamente torturados, y que el mayor dolor con el que cargan no es físico, sino psíquico y emocional.

“La Memoria, siempre” es su séptimo libro. Le antecede “Morí mil veces y aquí estoy”, publicado en 2025, y cinco libros de poesía. Su producción poética se une a su preocupación por la promoción de la poesía, que lo llevó a fundar junto a otros escritores el Colectivo Poesía es Memoria, el cual ha llevado la poesía y la música a diferentes comunas de la zona central.

En el estreno de esta nueva creación, Reinaldo fue acompañado por Juanita Gana, escritora; Cristián Ibáñez, profesor de historia del Liceo Experimental Manuel de Salas; Cristián Montes, académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, y Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.

Con este libro, el autor explica que no tiene más anhelo que compartir parte de su historia, y con ello, la historia de un país enfrentado a la violación de los derechos humanos, y el horror que hay tras ello.