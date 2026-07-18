Los elogios de Al Gore a Bachelet en plena carrera a la ONU: “Soy un gran admirador de ella”

En 2006, cuando Greta Thumberg tenía tres años, antes del Acuerdo de París, antes del boom de los autos eléctricos, cuando el cambio climático aún no ocupaba el lugar que tiene hoy en la discusión pública, el documental Una verdad incómoda (An Inconvenient Truth) protagonizado por el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, fue todo un éxito.

La producción llevó a millones de personas un mensaje respaldado por evidencia científica sobre el calentamiento global y sus posibles consecuencias. Ganadora de dos premios Óscar, la película contribuyó a instalar el cambio climático como un tema de discusión política, educativa y ciudadana a escala global, consolidando a Al Gore como uno de los principales divulgadores de la crisis climática. Pese a las advertencias del político estadounidense, lamentablemente la temperatura del planeta sigue aumentando y las consecuencias de la crisis climática son cada vez más visibles, en Chile y el mundo. Pero, las discusiones sobre cómo nos adaptamos y cómo mitigamos llegaron para quedarse y Chile se encuentra en un momento decisivo de su transición energética.

El país se ha convertido en un referente regional en materia de energía limpia y política climática, aprovechando su abundante potencial solar y eólico para abastecer el trabajo y la vida cotidiana de millones de personas, y promulgando una legislación climática histórica con miras a alcanzar la neutralidad en carbono para 2050. Es en ese contexto que Al Gore estuvo tres día en Santiago con su programa de Entrenamiento del Cuerpo de Liderazgo de The Climate Reality Project. Entre el 9 y el 11 de julio activistas, científicos, autoridades y representantes de organizaciones ambientales de Chile y América Latina participaron en una serie de paneles.

En el marco del primer entrenamiento alertó sobre el estado de la crisis climática global y destacó el rol estratégico de Chile y advirtiendo sobre las fuerzas políticas y económicas que frenan el progreso. En esa línea, mostró su apoyo y admiración por la expresidenta Michelle Bachelet pese a su ausencia en el envento debido a compromisos relacionados con su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“He trabajado con ella durante muchos años y soy un gran admirador de ella. Mis opiniones sobre ella son extremadamente positivas porque he tenido la oportunidad de trabajar con ella y creo que sería excelente. Estoy particularmente impresionado por sus puntos de vista sobre el clima y su historia. Ella es realmente una de las personas que más admiro entre los líderes de todo el mundo por su llamado a todos nosotros para movilizarnos por una política climática sólida y las instituciones democráticas robustas necesarias para sostenerla”, afirmó.

Luego añadió que “si fuera chileno, ciertamente estaría trabajando duro por su candidatura”.

Al reflexionar sobre las dos décadas transcurridas desde el lanzamiento de su famoso documental, Gore defendió la precisión de las advertencias científicas que presentó en aquel entonces, a pesar de los intentos de sus detractores por desacreditarlas.

“La comunidad científica ha sido muy generosa y positiva al revisar todas las predicciones de la película. Unos pocos opositores han seleccionado cuidadosamente unos pocos ejemplos minúsculos para distorsionar el análisis, pero como la comunidad científica ha dejado muy claro, desafortunadamente las predicciones de la película han sido exactas. No son mis predicciones, son las de los científicos. Los 10 años más calurosos jamás medidos han sido desde 2015 y el año pasado fue el más caluroso en la historia de Chile. No podemos ignorar esto solo porque los contaminadores de combustibles fósiles qusieran difundir desinformación para que sus beneficios no se vean limitados por los esfuerzos para proteger el futuro de la humanidad”, sostuvo.

El “efecto Trump” y el negacionismo en América Latina

Uno de los puntos que abordó Al Gore fue la política climática en Estados Unidos bajo el segundo gobierno de Donald Trump. Por un lado, el presidente mostró una postura negacionista al cambio climático, pero al mismo tiempo las industrias de energías renovables siguieron expandiéndose.

“Cuando Donald Trump fue presidente por primera vez se opuso vigorosamente a la acción climática. Pero durante esos cuatro años, la energía solar se duplicó en Estados Unidos. Las ventas de vehículos eléctricos se duplicaron. Todas las tendencias impulsadas por factores económicos mejoraron. Y justo el año pasado, el primer año del segundo mandato de Trump, si miras toda la nueva generación de electricidad instalada en Estados Unidos el año pasado, el 92% fue renovable a pesar de Trump”.

“La industria de los combustibles fósiles se ha vuelto mucho más efectiva capturando políticos que capturando emisiones”, sostuvo.

Sobre cómo la política estadounidense, específicamente bajo la influencia de Donald Trump, impacta la acción climática en la región. Al Gore explicó que el negacionismo de Trump no solo afecta a EE. UU., sino que sirve de escudo para otros líderes.

“Creo que la oposición de Trump a la acción sobre el clima da una especie de ‘cobertura’ para algunos políticos en América Latina que también se oponen a la acción sobre el clima pero son reacios a decirlo públicamente. Cuando el presidente de los Estados Unidos toma una posición de oposición, hace que sea un poco más fácil para los opositores en América Latina y en otros lugares del mundo decir que ellos también se oponen. Sin embargo, mi predicción es que la influencia de Trump está muy en declive. La realidad económica de las energías renovables es ahora tan atractiva que las soluciones avanzan a pesar de la oposición política”, expresó.

Litio, Data Centers y la hegemonía de los combustibles fósiles

Al Gore abordó con profundidad la transición hacia minerales críticos como el litio y el cobre, donde Chile es protagonista, diferenciando drásticamente su impacto del de la industria tradicional de hidrocarburos.

“Chile está demostrando un liderazgo que puede influir en el resto del mundo con la producción de litio. Si miras todos los desechos asociados no solo con el litio, sino con todas las demás tierras raras combinadas, es una fracción muy, muy pequeña de los desechos asociados con la minería del carbón y la extracción de petróleo y gas. La industria de los combustibles fósiles tiene el peor historial de minería de cualquier industria; son mucho más eficaces capturando políticos que capturando emisiones. Se han vuelto casi hegemónicos en el control de las políticas que afectan a su plan de negocios”.

Respecto a la llegada de centros de datos de Inteligencia Artificial a la región, una preocupación creciente por su consumo de recursos, Gore señaló:

“Las emisiones de estos centros de datos son motivo de profunda preocupación porque se sumarán a unas emisiones que ya son demasiado altas. Estas empresas tienen que tener en cuenta la opinión pública y comprometerse con sistemas de agua de ciclo cerrado y energía renovable. No obstante, un estudio del London School of Economics predice que para 2030 la IA hará posibles reducciones de emisiones del 6% al 9% anual debido a las mejoras de eficiencia que aportará. Debemos poner esta cuestión en su justa perspectiva”.

Al Gore reforzó que la solución a la crisis climática es una solución a la crisis de la democracia, instando a los ciudadanos a utilizar su voz y su voto para contrarrestar el lobby de una industria que “utiliza el fraude y las mentiras descaradas a escala industrial”.

Finalmente, expresó que el mundo atraviesa una “recesión democrática”, pero se mostró optimista sobre su retorno.

“Cuando el asunto central se revela como una elección entre lo correcto y lo incorrecto, entonces el resultado se vuelve inevitable. (…) Sucedió con la abolición de la esclavitud, el sufragio femenino y la lucha contra el apartheid. Estamos muy cerca de un punto de inflexión similar porque tenemos de nuestro lado la voz más poderosa de todas: la Madre Naturaleza“.