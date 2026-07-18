Entre Hilos: ¿Qué es la teoría crítica?

En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre la teoría crítica. Inspirada originalmente en el marxismo, la tradición de la teoría crítica busca continuar con la idea marxista de que no basta comprender el mundo, sino que tenemos también el deber de transformarlo con miras a una mayor justicia, equidad y, finalmente, crear condiciones de emancipación social. Para ello, la teoría crítica busca ir más allá del énfasis económico del marxismo para complementarlo con otras tradiciones académicas – como la sociología o el psicoanálisis – así como también incluir fenómenos políticos, artísticos y culturales que tradicionalmente no habían sido incluidos en el análisis de los modos de producción y de las clases sociales.

También te puede interesar:

Ilustraciones: @pajaro_pez