Nayib Bukele, el rey está desnudo

El periodista salvadoreño Óscar Martínez acaba de publicar con Anagrama su libro Bukele, el rey desnudo, que el autor presentó este mes en Santiago.

El libro hace un descarnado retrato del actual presidente Nayib Bukele y expone la situación de un país donde, en sus palabras, el estado de derecho ha dejado de existir.

Martínez debió autoexiliarse hace un año, debido a su labor como parte del sitio El Faro, que ha informado sobre pandillas, las cárceles, los presos políticos, el endeudamiento del país y especialmente, del pacto entre el mandatario y las pandillas.

“Sarcástico cuando cabe y con una apuesta clara por la narración, Óscar Martínez retrata al dictador en siete capítulos, cada uno en torno a una escena reveladora”, señala la reseña oficial.

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