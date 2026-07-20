Académico contribuye a preservar la memoria del rock penquista

El académico de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Rodrigo Pincheira, es uno de los autores de la edición número 56 de la revista literaria Mocha, publicación que conmemora sus 20 años de trayectoria con un volumen dedicado íntegramente al rock penquista.

La edición reúne 34 relatos escritos por periodistas, escritores, gestores culturales y protagonistas de la escena musical local, quienes, a través de la ficción, reconstruyen experiencias, personajes y espacios que forman parte de la historia cultural de Concepción.

En este contexto, el académico UCSC aporta nueve cuentos que recorren distintas etapas del desarrollo del rock en la ciudad, contribuyendo a la puesta en valor de un patrimonio cultural que ha marcado la identidad del territorio.

Los relatos toman como inspiración a figuras y agrupaciones emblemáticas desde los inicios del rock penquista en los años sesenta hasta la actualidad -Los Tres, Javiera Electra, Los Bunkers, Zurdaka, Emociones Clandestinas, Julius Popper, Festival REC, Pegotes, Cecilia, Niño Cohete, Los Ángeles Negros, Machuca y Los Santos Dumont, entre otros-, además de espacios de encuentro y difusión como programas radiales especializados y el tradicional Festival de Bandas de la Universidad de Concepción.

Respecto de su participación, Rodrigo Pincheira explicó que la iniciativa surgió a partir de una invitación del equipo editorial de Mocha.

“El objetivo fue retratar la ciudad y sus habitantes a través del rock, desde sus inicios hasta la actualidad. Los relatos dan cuenta de comunidad, territorio, pertenencia, memoria e identidad. Para mí fue un desafío creativo que me permitió explorar diversos formatos narrativos, desde la ciencia ficción hasta la crónica”, señaló.

El académico añadió que uno de los aspectos más relevantes fue abordar distintas épocas del rock local.

“Quise recorrer momentos como los inicios con la banda de Jordi Santamaría en los años sesenta, la experiencia de Mala Yerba, la historia de Animales Exóticos Desamparados e incluso proyectar un futuro posible para espacios tan simbólicos como el Foro de la Universidad de Concepción”, comentó.

Asimismo, destacó que la ficción constituye una herramienta para acercar el patrimonio cultural a nuevas generaciones.

“Transformar episodios de la historia musical de Concepción en relatos de ficción no significa abandonar el rigor histórico, sino encontrar otra forma de aproximarse a una realidad que muchas veces los documentos no alcanzan a revelar. La ficción permite imaginar emociones, conversaciones y atmósferas, convirtiéndose en una puerta de entrada para preservar y resignificar estas historias”, sostuvo.

Desde su rol académico, Pincheira también enfatizó la importancia de fortalecer la relación entre la universidad y las expresiones culturales del territorio. En ese sentido, afirmó que las instituciones de educación superior cumplen un papel clave no solo en la generación de conocimiento, sino también en la construcción de la memoria e identidad cultural.

“Ese vínculo se fortalece cuando la academia dialoga con las expresiones culturales y las reconoce como formas legítimas de conocimiento y creación. Esto implica impulsar proyectos interdisciplinarios, apoyar la investigación sobre el patrimonio cultural local, generar archivos abiertos y propiciar espacios de encuentro entre artistas, gestores culturales y académicos. Además, la formación de los estudiantes debe incorporar el territorio como un laboratorio vivo”, concluyó.

La participación del académico en esta publicación refleja el compromiso de la UCSC con la promoción de la investigación, la creación y la vinculación con el medio, aportando desde la literatura a la preservación de la memoria, el patrimonio y la identidad cultural de Concepción.