Biógrafo de Jara tras detención de último condenado: “Es un paso más contra la impunidad”

La detención del último condenado que permanecía prófugo por el secuestro y homicidio del cantautor chileno Víctor Jara, asesinado tras el golpe de Estado militar de 1973, “es un paso más contra la impunidad”, dijo a EFE el biógrafo del músico, el historiador español Mario Amorós.

Las autoridades chilenas detuvieron el sábado al exoficial del Ejército Nelson Haase Mazzei por su participación en uno de los crímenes más simbólicos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Haase Mazzei, de 80 años, había sido condenado a un total de 25 años y dos días de cárcel por el crimen de Jara, entonces de 40, y también por el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, de 33.

“Es una buena noticia, un paso más en el largo camino de lucha contra la impunidad de las familias de Víctor Jara y Littré Quiroga, de las organizaciones de derechos humanos y de la izquierda chilena”, indicó a EFE Amorós, autor del libro ‘La vida es eterna. Biografía de Víctor Jara’ (Ediciones B).

Según la prensa local, el exmilitar se encontraba escondido en una localidad rural de la región de Los Lagos, 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

La Corte Suprema chilena confirmó en 2023 la sentencia contra siete exmilitares y, tras conocerse el fallo definitivo, Haase Mazzei fue uno de los condenados que no se presentó voluntariamente para cumplir la pena.

Otro de ellos, Hernán Chacón Soto, se quitó la vida cuando agentes policiales acudieron a notificarle la sentencia, mientras que el autor del disparo definitivo que acabó con la vida de Jara, Pedro Barrientos, fue deportado en 2023 desde Estados Unidos, donde estuvo años oculto.

“Le golpeó las manos y le arrojó una guitarra”

Referente de la ‘Nueva canción chilena’ y autor de clásicos como ‘Duerme negrito’ y ‘El derecho de vivir en paz’, Jara fue detenido en la antigua Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado que derrocó al Gobierno socialista y democrático de Salvador Allende.

Militante del Partido Comunista, el artista y activista fue trasladado y torturado en el entonces Estadio Chile -hoy rebautizado como Estadio Víctor Jara-, donde encerraron a más de 5.000 prisioneros y donde estaba destinado Haase Mazzei.

Amorós recordó que en el sumario de la investigación judicial hay “testimonios muy relevantes”, como el que prestó en junio de 2012 Patricio Edgardo Roa, quien “a fines de 1974 se incorporó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)”, la policía secreta de Pinochet, donde coincidió con Haase Mazzei.

Roa le definió “como una persona que dejaba en evidencia su odio profundo hacia las personas que no pensaban como él” indicó el historiador español.

En su declaración, añadió Amorós, Roa aseguró que Haase Mazzei “comentó haber participado en los apremios físicos sobre la persona del cantautor Víctor Jara, jactándose incluso de haberle golpeado las manos, además de haberle arrojado una guitarra para que cantara la canción ‘Venceremos'”.

Jara murió en la noche del 15 de septiembre y su cuerpo fue encontrado cerca del Cementerio Metropolitano, en la periferia de la capital, por vecinos de la zona, que se lo entregaron a su viuda, Joan Jara Turner, quien de forma clandestina logró que fuera enterrado.

En diciembre de 2009, la Justicia chilena ordenó la exhumación de sus restos que, 36 años después de su muerte, fueron enterrados en un homenaje oficial y masivo en el que participó la entonces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).

El régimen de Pinochet duró diecisiete años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.