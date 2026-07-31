Flashmob sinfónico- coral sorprendió y emocionó a cientos de personas en Rancagua Norte

Una experiencia artística inolvidable vivieron quienes el pasado domingo 26 de julio visitaban el Rancagua Outlet Mall (ROM). Sin previo aviso, los espacios habituales del patio de comidas se transformaron en un escenario donde cerca de 50 músicos sorprendieron al público con un emotivo flashmob que unió música instrumental, repertorio coral y tradición chilena.

La intervención comenzó cuando los 18 músicos de la Asociación de Músicos Profesionales de O’Higgins (AMPOH) fueron apareciendo paulatinamente desde distintos puntos del centro comercial.

Al compás del célebre Bolero de Maurice Ravel, los intérpretes caminaron hasta reunirse en el patio de comidas, despertando la curiosidad de los asistentes, quienes comenzaron a acercarse y rodear a la orquesta.

Cuando la atención estaba completamente centrada en los músicos, llegó el momento más inesperado de la jornada.

Cerca de 30 integrantes del Coro Polifónico de Rancagua, que permanecían sentados entre el público como cualquier visitante, se pusieron de pie para interpretar el imponente “Dies Irae” del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, generando un profundo impacto entre quienes presenciaban la intervención.

La emoción continuó con “Lacrimosa”, también del Réquiem de Mozart, y el célebre “Va, Pensiero” de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, obras que fueron recibidas con prolongados aplausos y visibles muestras de emoción por parte del público.

La presentación fue dirigida por el destacado pianista rancagüino Hugo Llanos, quien debutó en esta oportunidad como director, conduciendo por primera vez una formación integrada por orquesta y coro.

Como broche de oro, la orquesta interpretó la tradicional cueca “La Rosa y el Clavel”, llevando la alegría de la música chilena al cierre de una presentación que unió el repertorio universal con las raíces culturales de Chile.

Músicos locales

Para Diego Llanos, presidente de AMPOH, esta intervención representa el espíritu que inspira el trabajo de la asociación y el compromiso por seguir impulsando el talento regional.

“En la Región de O’Higgins existe un enorme talento musical, con intérpretes de gran nivel que muchas veces no cuentan con las oportunidades necesarias para desarrollarse. Desde AMPOH estamos luchando para abrir más espacios de presentación, impulsar nuevos proyectos y conseguir mayor financiamiento que nos permita seguir llegando a la comunidad”.

El director del Coro Polifónico de Rancagua, Sebastián Inostroza, valoró la alianza entre ambas agrupaciones y el permanente desafío artístico que representa trabajar junto a AMPOH.

“Queremos agradecer la invitación de AMPOH, que siempre nos desafía a hacer cosas distintas e innovadoras. Este tipo de intervenciones nos permite sacar la música de los escenarios tradicionales y encontrarnos directamente con la comunidad. Ver la sorpresa y la emoción en las caras de las personas, nos confirma que la música coral y sinfónica tiene un enorme poder para conectar con públicos de todas las edades, y esperamos seguir desarrollando este tipo de iniciativas en conjunto”.

A la intervención asistió Alejandrina Cabrera, ex profesora del Colegio Manuel Rodríguez, quien impulsó los primeros pasos musicales de los hermanos Hugo y Diego Llanos.

“Desde pequeños les insistí en que nunca abandonaran la música, porque sabía que podía abrirles un gran camino. Verlos hoy en este hermoso proyecto, acercando la música a tantas familias y haciendo crecer la cultura en nuestra región, es uno de los orgullos más grandes que puede sentir una profesora”.

Espacios para la cultura

Desde AMPOH agradecieron especialmente al Rancagua Outlet Mall (ROM) por abrir sus puertas a este tipo de iniciativas, permitiendo que la música llegue a nuevos públicos y se convierta en parte de la experiencia de quienes visitan el recinto.

Asimismo, la asociación extendió un especial reconocimiento al equipo de gestión de AMPOH, cuyo trabajo hizo posible la planificación y ejecución del flashmob. También agradeció la colaboración completamente desinteresada del fotógrafo Juan Pablo Passalacqua y del equipo audiovisual integrado por Richard Escobar, Marcelo Olivares y Patricia Morales, quienes registraron profesionalmente cada momento de esta intervención.

El registro audiovisual de esta intervención será estrenado próximamente a través del canal de Youtube de AMPOH y las redes sociales de AMPOH, del Coro Polifónico de Rancagua y del mall, permitiendo que miles de personas puedan revivir esta experiencia y seguir difundiendo el talento de los músicos de la Región de O’Higgins.-