Juzgado de Garantía accede a traslado de exasesor de Joaquín Lavín León a Capitán Yáber

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el traslado de Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario de Joaquín Lavín León, desde la cárcel Santiago 1 hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Domínguez se encuentra en prisión preventiva luego de ser formalizado junto al exdiputado por delitos de fraude al fisco. Tras decretarse la medida cautelar, Lavín León fue enviado a Capitán Yáber, mientras que su excolaborador ingresó a Santiago 1.

La defensa del exasesor había realizado diversas presentaciones para conseguir su cambio de recinto penitenciario, argumentando problemas relacionados con su estado de salud. Una solicitud anterior ya había sido acogida por la justicia, aunque su ejecución debía ser evaluada por Gendarmería.

Finalmente, el tribunal resolvió este viernes disponer su ingreso a Capitán Yáber. Debido a que actualmente no existen cupos disponibles en el recinto, Gendarmería deberá instalar una cama adicional para concretar el traslado.

Domínguez permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa la investigación del Ministerio Público por las presuntas irregularidades vinculadas al uso de asignaciones parlamentarias durante el período de Lavín León en la Cámara de Diputados.