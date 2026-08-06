Estrenan “El videodiario de Ana Frank”, serie que lleva testimonio histórico a nuevas generaciones

La Fundación Norma y Leo Werthein estrenó esta semana la serie “El videodiario de Ana Frank”, que reedita con el lenguaje de las nuevas generaciones uno de los testimonios más relevantes del siglo XX para reflexionar sobre la memoria, los derechos humanos y el valor de la convivencia.

¿Y si Ana Frank hubiera tenido una cámara en lugar de un diario?, es la pregunta que inspira el nuevo contenido que estará disponible en EPlus, la plataforma de entretenimiento educativo presente en la grilla de televisión satelital de DIRECTV, en el servicio de streaming y TV en vivo DGO, en portales y en redes sociales.

La nueva serie se estrenó este martes, al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 4 de agosto de 1944 en el que la policía nazi detuvo a Ana Frank, a su familia y a otras personas en aquella vivienda de Ámsterdam, conocida como “La Casa de Atrás”, en la que la joven permaneció 761 días escondida y plasmó sus vivencias en un diario íntimo que se convirtió en un símbolo mundial.

A 82 años de aquel episodio, la voz de Ana Frank sigue siendo una de las más poderosas para reflexionar sobre la memoria, los derechos humanos y el valor de la convivencia, y la Fundación Norma y Leo Werthein apuntala su vigencia con su nueva producción.

“El videodiario de Ana Frank” propone una nueva forma de acercarse a una historia universal y abre una oportunidad para conversar con niñas, niños y adolescentes sobre el antisemitismo, la discriminación, los derechos humanos, la democracia y la importancia de preservar la memoria.

La serie reconstruye ese testimonio desde un lenguaje cercano a las nuevas generaciones: en lugar de escribir un diario, Ana habla a cámara, comparte sus pensamientos, sus miedos, sus sueños y la vida cotidiana durante el encierro, construyendo un relato íntimo que recupera la fuerza y la sensibilidad de sus escritos originales.

Basada en las cartas de su diario, la producción permite descubrir a Ana Frank no solo como un ícono de la memoria, sino también como una adolescente que intenta comprender el mundo que la rodea, construir su identidad y mantener viva la esperanza aun en las circunstancias más extremas.

Con este estreno, la Fundación Norma y Leo Werthein reafirma su compromiso con la producción de contenidos educativos y culturales, que tienden puentes, y acercan a las nuevas generaciones las historias fundamentales de la humanidad, utilizando los lenguajes y formatos con los que hoy se vinculan, aprenden y construyen su mirada sobre el mundo.