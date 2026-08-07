“El Deshielo”, nuevo filme de Manuela Martelli, presenta tráiler oficial y anuncia estreno en Chile

Luego de su destacado paso por el Festival de Cannes, donde tuvo su estreno mundial como parte de la competencia Un Certain Regard, “El Deshielo”, la nueva película de la directora chilena Manuela Martelli, presenta su primer tráiler oficial, el póster y confirma su fecha de estreno en los cines nacionales. Será el 3 de septiembre en salas de todo el país.

Ambientada en Chile a comienzos de la década de los noventa, la película construye una historia de suspenso que mezcla misterio, drama y una aguda observación de un país que intenta avanzar mientras aún convive con las huellas de su pasado reciente.

En un aislado centro de esquí de la cordillera, la desaparición de una adolescente desencadena una investigación marcada por las sospechas, los silencios y las tensiones que atraviesan a todos quienes habitan ese lugar.

Lejos de apoyarse únicamente en los mecanismos del thriller, “El Deshielo” desarrolla una atmósfera de permanente inquietud, donde los paisajes nevados, el diseño sonoro y una puesta en escena de gran precisión potencian una historia que mantiene el misterio hasta sus últimos momentos.

La mirada de una niña, testigo involuntaria de los acontecimientos, entrega además una perspectiva tan sensible como inquietante sobre un mundo adulto atravesado por secretos y contradicciones.

Con una realización de gran rigor formal, Manuela Martelli vuelve a demostrar una notable capacidad para construir tensión a partir de los gestos, los espacios y lo que permanece oculto.

El resultado es una película de fuerte personalidad cinematográfica, que dialoga con la memoria reciente del país sin perder nunca su vocación de cine de género. Además, marca la primera incursión en el cine de Maya O’Rourke a sus 10 años.

El elenco reúne también a Paulina Urrutia, Mauricio Pešutić, Paula Zúñiga, Marcela Salinas, Lautaro Cantillana, Saskia Rosendahl, Maia Rae Domagala y Jakub Gierszal en una producción internacional entre Chile, Estados Unidos, España y México.

La fotografía de Benjamín Echazarreta realza la inmensidad de los paisajes cordilleranos, mientras que el trabajo de montaje y sonido contribuye a una experiencia envolvente que sostiene el suspenso con gran elegancia.

FICHA TÉCNICA

Título: “El Deshielo”

Título internacional: “The Meltdown”

Dirección y guión: Manuela Martelli

Países: Chile, Estados Unidos, España, México

Duración: 100 minutos

Producida por: Alejandra García, Alex C. Lo, Andrés Wood

Co-producida por: María Zamora, Julio Chavezmontes, Pablo Díaz del Río

Productora ejecutiva: Javiera Palma Quaas.

Productoras: Ronda Cine, Cinema Inutile, Wood Producciones, Elástica Films, Piano, Fundación Río

Distribución en Chile: El Camino Pictures – CineColor

Elenco: Maya O’Rourke, Paulina Urrutia, Mauricio Pešutić, Paula Zúñiga, Marcela Salinas, Lautaro Cantillana, Saskia Rosendahl, Maia Rae Domagala y Jakub Gierszal.

Estreno en cines: 03 de septiembre