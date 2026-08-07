Senador Bianchi ve “innecesaria” reforma para estados de excepción, pero abre puerta a apoyarla

La reforma constitucional con que el Gobierno busca habilitar estados de excepción focalizados en determinados barrios encontró reparos en el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi. El parlamentario independiente considera que modificar la Carta Fundamental es “absolutamente innecesario en lo práctico”, aunque no cerró la puerta a entregar su voto.

La propuesta forma parte del nuevo plan de seguridad anunciado en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast y apunta a crear una herramienta constitucional para intervenir sectores específicos afectados por la criminalidad.

Bianchi cuestionó que elevar una determinada política a rango constitucional sea suficiente para producir cambios concretos. “En un momento en este país pensamos que por meterle palabras a la Constitución íbamos a cambiar los derechos sociales, la salud, la educación, iban a aumentar las pensiones, íbamos a tener seguridad. Y eso en la práctica requiere de toda una gestión, requiere de recursos, requieren de cambios legales”, afirmó en conversación con La Tercera.

Sin embargo, el senador por Magallanes se mostró disponible para respaldar la iniciativa “siempre y cuando esto tenga un tiempo acotado”.

“Si eso me garantiza que puede mejorar las condiciones, y que las Fuerzas Armadas no van a tener algún problema en subordinarse a ciertas órdenes, como funciona hoy el control jerárquico que tienen, voy a estar por apoyarlo”, señaló.

Su cautela, explicó, también responde a que todavía no se conocen los proyectos en profundidad. Hasta ahora, sostuvo, “solo son titulares”, por lo que espera reunirse el lunes o martes de la próxima semana con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, para abordar las iniciativas y coordinar su tramitación.

“Me interesa mucho ordenar esta cosa, porque a mí igual me da un poco de susto cuando me dicen ‘vamos a habilitar la vía constitucional’, porque si habilitamos esa vía, yo puedo pensar que van a haber cosas que van a causar cierta tensión o van a estar en un límite”, advirtió.

En su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, Bianchi manifestó además su disposición a “redoblar las horas de sesión” para acelerar la discusión, aunque enfatizó que su objetivo es que los proyectos “se despachen bien”.

Para el senador, la creación de estados de excepción focalizados supone una transformación relevante en la manera en que el Estado enfrenta la delincuencia. La propuesta, afirmó, “cambia el paradigma en materia de seguridad”, en un país donde la discusión sobre estas herramientas también ha variado durante los últimos años.

“Estamos en un país que se mueve como un péndulo, donde si hubiésemos presentado todos estos proyectos hace cinco años atrás, la mayoría sería rechazado y sería una locura”, planteó.

Bianchi también abordó las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), cuya comisión mixta preside, y llamó a destrabar una discusión que, según recordó, lleva tres años estancada. “Creo que podemos sacarlo bien, espero que esto lo despachemos. Está estancado hace tres años, se necesitan”, sostuvo.

Respecto del modelo canadiense que se buscaría replicar en esta materia, el legislador anticipó que su discusión puede “generar cierta polémica”.