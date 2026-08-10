El mundo de la magia llega a la Gran Sala Sinfónica Nacional con “Abracadabra”

Pócimas, luz de luna y personajes fantásticos marcarán “Abracadabra”, el tercer programa familiar de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en su temporada 2026. Impulsada por el Área de Educación, Mediación y Comunidades del CEAC, esta serie de conciertos busca acercar la música sinfónica a nuevos públicos mediante propuestas escénicas especialmente diseñadas para disfrutar en familia.

El concierto, que tendrá funciones el jueves 13 y viernes 14 de agosto a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, contará con la dirección del maestro invitado Christian Lorca, actual director asistente de la temporada del Teatro Municipal de Santiago. A lo largo de su trayectoria ha trabajado junto a maestros como Maximiano Valdés, Diego Matheuz y Paolo Bortolameolli, entre otros, y en 2025 participó en las afinaciones de la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Respecto del repertorio, el maestro destaca la riqueza de colores y sonoridades que propone el programa.

“Creo que uno de los aspectos más destacados de este repertorio es la versatilidad tímbrica que tienen estas cuatro obras. Desde Mendelssohn hasta Dukas, es realmente mágico ver cómo la mezcla de timbres, las armonías y los colores de la orquesta están al servicio del dramatismo y de la representación de hechiceros, brujas, magos, hadas y otros personajes fantásticos”, señala.

La propuesta reúne cuatro obras inspiradas en la magia y la brujería, conectadas por la dramaturgia y dirección escénica de Juan Francisco Sánchez, actor, director, dramaturgo, compositor y músico de la compañía Tryo Teatro Banda, con más de 25 años de trayectoria en el teatro musical de inspiración juglaresca.

En tanto, la actuación estará a cargo de Daniela Ropert, actriz y licenciada en Arte de la Universidad Arcis, compositora y cantante, integrante también del elenco estable de Tryo Teatro Banda y del conjunto de música y teatro medieval Calenda Maia.

El equipo creativo lo completan Carolina Vergara en vestuario y el Área Técnica del CEAC en iluminación.

El programa incluye la Obertura de Sueño de una noche de verano, de Felix Mendelssohn; La bruja del mediodía, de Antonín Dvořák; Una noche en el Monte Calvo, de Modest Mussorgsky; y El aprendiz de brujo, de Paul Dukas. Se trata de cuatro obras orquestales que, según explica Juan Francisco Sánchez, tienen en común su carácter programático, pues “hay un cuento detrás de cada obra”.

Por su parte, Lorca agrega que esa capacidad expresiva permite que la música comunique por sí sola. “Los compositores buscan, mediante el trabajo tímbrico y armónico, transmitir estas historias sin necesidad de palabras. Aunque este será un concierto dramatizado, la música ya contiene toda esa magia compositiva que llega directamente al público”.

En tanto, para generar el vínculo entre relato y partitura, la dramaturgia incorpora a una bruja que presenta cada pieza y conversa con el público, “introduciendo las historias que se cuentan musicalmente”, explica Sánchez. Asimismo, el dramaturgo adelanta que se contempla la interacción con el público, por lo que “esta es una oportunidad de oro para que todas las personas puedan acceder a este universo maravilloso, con esta orquesta que es del país”.

El Barroco llega al II Ciclo de música de cámara

También como parte de la programación de la semana, el miércoles 12 de agosto a las 19:30 horas, la Gran Sala Sinfónica Nacional recibirá el cuarto concierto del II Ciclo de Música de Cámara de la actual temporada, con la presentación del Ensamble Barroco Claroscuro y su programa “Ostinato 600. Retrospectiva de la contemplación y la locura; del placer y la dulzura”.

Integrado por Jorge Marabolí en violín barroco y dirección musical, Ramiro Vera en violín barroco, Pablo Salinas en viola barroca, Brigitte Orth en violonchelo barroco, Erik Marroquín en guitarra tiorbada y Daniela Matamala en canto, el conjunto ofrecerá un recorrido por la música del siglo XVII mediante un programa construido en torno al ostinato, recurso compositivo basado en patrones rítmicos y armónicos que se repiten continuamente y sobre los cuales se desarrollan múltiples variaciones.

El repertorio contempla obras de Georg Friedrich Händel, Andrea Falconieri, Henri du Bailly, Henry Purcell, Girolamo Frescobaldi, Biagio Marini, Barbara Strozzi, Johann Pachelbel y un compositor anónimo del siglo XVII, interpretadas con instrumentos barrocos y criterios de interpretación históricamente informada.

“Elegimos solamente obras basadas en un bajo ostinato. Hay pasacalles, chaconas y folías que comparten ese patrón repetitivo sobre el que los instrumentos construyen melodías y variaciones”, explica el violinista y director musical Jorge Marabolí.

Lo que continúa

Tras estos conciertos, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá “Appassionato”, un programa con Carmen Suite, de Bizet-Shchedrin, y la Sinfonía n.º 6 de Prokofiev, bajo la batuta del director chileno Rodolfo Fischer.

Las entradas para todos los conciertos se encuentran disponibles a través de www.ceacuchile.ticketplus.cl, además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con valores desde los $5.000 y descuentos para estudiantes, personas mayores, funcionarios de la Universidad de Chile, socios Coopeuch, Vecino Providencia y Patrimonio Cultural.