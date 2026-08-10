Terremoto 7,4 en Colombia deja al menos 20 muertos y daños en siete aeropuertos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia deja hasta ahora al menos 20 personas fallecidas solamente en Pereira y Manizales, además de edificios colapsados, personas atrapadas y daños que obligaron a suspender las operaciones de siete aeropuertos del país.

Una de las situaciones más graves se registra en Pereira. El alcalde Mauricio Salazar confirmó la muerte de al menos 18 personas y advirtió que todavía no existe claridad sobre la dimensión total de la emergencia.

“Es muy trágico lo que nos ha ocurrido hoy. No sabemos, en este momento, cuál es la magnitud real de la afectación del terremoto. Solo puedo entregar por ahora la cifra de 18 muertos y decenas de heridos”, señaló.

En la vecina Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo reportó otras dos víctimas fatales. La autoridad informó además que entre 20 y 30 viviendas colapsaron y que varias iglesias sufrieron daños. Ante la emergencia, el municipio habilitó tres albergues en diferentes sectores de la ciudad.

Los daños en la zona cafetera también alcanzaron infraestructura relevante. Parte del techo del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira se desprendió producto del movimiento sísmico, mientras las terminales aéreas de Pereira, Manizales y Armenia permanecen cerradas.

La Aeronáutica Civil informó que las afectaciones se extienden a siete aeropuertos: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

“Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló el organismo, que mantiene un monitoreo de la situación.

El terremoto ocurrió a las 7:34 hora local y, según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico. El movimiento se sintió en buena parte del territorio colombiano e incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela.

Aunque el epicentro estuvo en Chocó, las consecuencias se extendieron por distintos departamentos. La gobernadora Nubia Córdoba informó que en Quibdó existen personas heridas y daños importantes en edificaciones.

“Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, señaló.

En Cali, en tanto, el alcalde Alejandro Eder informó que existen sectores con graves afectaciones estructurales. Posteriormente señaló que al menos 20 edificios habían colapsado y que había personas atrapadas, por lo que solicitó apoyo de equipos de rescate de Bogotá y Medellín.

“Hacemos un llamamiento a los caleños a conservar la calma en medio de esta difícil situación y a reportar a los organismos de emergencia cualquier situación que necesite ser atendida”, manifestó Eder.

Los registros difundidos después del terremoto también muestran daños en distintas construcciones de Pereira. En uno de ellos se observa el desprendimiento del pico central de la iglesia de San José, mientras que otro da cuenta de la caída de parte de la fachada de un hotel.

Habitantes de la ciudad relataron además los momentos posteriores al movimiento. “Alcanzamos a llegar a sacar los abuelos. El apartamento quedó mal, el edificio está totalmente destruido”, relató Johanna Ramírez, quien cuida a una pareja de adultos mayores.

En Buenaventura también se reportó una persona fallecida y la caída de dos puentes que comunican al puerto. Las autoridades continúan evaluando los daños en las distintas zonas alcanzadas por el terremoto.