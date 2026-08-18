Cinta sobre militares que se opusieron a golpe de 1973 es premiada en Lima y presenta trailer

La trigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP premió durante el fin de semana a la cinta chilena “Hangar rojo”, sobre un grupo de militares que se opusieron al golpe de Estado de 1973, realizado contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

En la ocasión, el premio a la mejor dirección fue para Juan Pablo Sallato, director de la cinta, que también se llevó el galardón a mejor fotografía y a mejor actor, por el trabajo de Nicolás Zárate. Además obtuvo el Premio APRECI a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción.

“Cuatro reconocimientos que recibimos con enorme alegría y gratitud, y que compartimos con todo el equipo que hizo posible esta película”, manifestaron desde la producción de la cinta.

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Recorrido internacional

Zárate obtuvo así su cuarto galardón por su papel protagónico, tras ser premiado en el Festival de Málaga, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay.

Su interpretación se ha consolidado como uno de los grandes puntos fuertes de la película, demostrando una vez más el enorme talento de Zárate y su capacidad para sostener una historia con una actuación potente, compleja y profundamente humana, señalan desde la producción.

“Hangar Rojo” continúa así un destacado recorrido internacional y actualmente forma parte de la selección de películas que buscan representar a Chile en los Premios Óscar y Goya.

Recorrido internacional

Inspirada en la crónica autobiográfica “Disparen a la Bandada” de Fernando Villagrán, la película llegará a las salas nacionales el próximo 1 de octubre, luego de un destacado recorrido internacional.

La cinta se construye como un intenso thriller político que se interna en el mundo militar durante la dictadura, poniendo en escena un conflicto donde las órdenes, las lealtades y las convicciones personales chocan en un momento decisivo de la historia de Chile.

Antes de su estreno en nuestro país, la cinta concretó su primer estreno comercial internacional en Italia el pasado 9 de julio, donde tuvo un auspicioso debut. Durante su primera jornada en cartelera, la película ingresó al Top 10 de la taquilla italiana, alcanzando el décimo lugar del ranking nacional de recaudación. A la fecha, la película acumula un total de €200.000 en taquilla.

A este resultado se suma su paso por distintos festivales internacionales durante 2026, donde ha recibido diversos reconocimientos, acumulando 19 premios en total, incluyendo los de Lima.

Filmada en blanco y negro, la historia se adentra en el funcionamiento interno del mundo militar y retrata a hombres enfrentados a una estructura donde las órdenes parecen no admitir cuestionamientos y cada decisión puede tener consecuencias irreversibles.

Lejos de dividir a sus personajes entre héroes y villanos, Sallato los muestra atrapados entre la lógica del poder, la responsabilidad individual y el peso de sus actos.

En ese escenario, “Hangar rojo” pone el foco en un hombre que puede ser considerado héroe por algunos y cobarde por otros, pero que se atreve a desafiar aquello que considera injusto, aun sabiendo el costo que esa decisión puede tener.

Para Nicolás Zárate, uno de los principales desafíos fue construir un personaje alejado de las caricaturas y dotarlo de profundidad y humanidad.

Su interpretación muestra a un capitán enfrentado a un profundo dilema ético, que lo obliga a tomar una posición frente a los acontecimientos que se desarrollan en la historia.

La propuesta visual de Juan Pablo Sallato refuerza el clima de la historia. El uso del blanco y negro construye una atmósfera claustrofóbica, la elección permite además, diferenciar visualmente la cinta de otras producciones que han abordado el golpe militar y sus consecuencias.

La cinta ofrece una mirada poco explorada dentro del cine político latinoamericano. En vez de observar los acontecimientos únicamente desde fuera de las Fuerzas Armadas, la película entra en su estructura para mostrar los miedos, las lealtades, las contradicciones y los quiebres de quienes quedaron atrapados dentro de la maquinaria del poder militar en un momento en que la historia los obligó a tomar partido.

El resultado es un thriller político intenso y humano, que pone al espectador frente a un dilema que trasciende el contexto histórico, qué ocurre cuando obedecer deja de ser compatible con aquello que creemos correcto.

Con 83 minutos de duración, la coproducción entre Chile, Argentina e Italia reúne en su elenco además a Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández, Francisco Carrasco y Juan Cano.

ELENCO:

Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández, Francisco Carrasco y Juan Cano.

FICHA TÉCNICA:

Dirección: Juan Pablo Sallato

Producción: Juan Ignacio Sabatini y Juan Pablo Sallato

Coproducción: Televisión Nacional de Chile (TVN)

Guion: Luis Emilio Guzmán y Fernando Villagrán

Inspirada en el libro: Disparen a la bandada, de Fernando Villagrán

Dirección de Arte: Nicolás Grum

Fotografía: Diego Pequeño

Edición / Montaje: Sebastián Brahm y Valeria Hernández

Música Original: Alberto Michelli y Matteo Marrella

Duración: 81 minutos

Países: Chile,Argentina e Italia

Distribución: Storyboard Media