Músico Jorge Campos: “Un pueblo sin cultura ni memoria está condenado a desaparecer”

El músico Jorge Campos (Santiago, 1957), junto a la Banda de la Memoria, será unos de los artistas que se presentará este fin de semana en el Festival MUDA en el Estadio Nacional.

Específicamente, la Banda de la Memoria se presentará el domingo 4 de octubre a las 21:00 horas en el escenario Sergio Ortega.

Campos es un artista de larga trayectoria -miembro de bandas emblemáticas como Santiago del Nuevo Extremo, Fulano y Congreso- quien estará acompañado por los cinco integrantes clásicos de la Banda -Edita Rojas, Ismael Oddó, Pedro Villagra y Cuti Aste-, además de los invitados Pancho Bosco de Los Jaivas, Tita Parra y “Tata” Barahona.

Además adelanta que interpretarán un repertorio asociado a la música chilena de propuesta social desde la Nueva Canción Chilena en adelante.

“Diría que es muy fácil diseñar esta editorial porque la gran Tradición de Música Chilena, como me gusta llamarla, contiene una infinita posibilidad de canciones y temas instrumentales de una maravillosa construcción musical y lírica”.

– Todos ustedes son músicos destacados de largas trayectorias. ¿Cómo ha sido el trabajo conjunto?

Ha sido muy grato y lo celebramos en cada concierto, nos sentimos muy contentos de haber continuado con este proyecto.

– La Banda de la Memoria surgió para los 50 años del Golpe. ¿Por qué ha continuado este proyecto? ¿Cómo ha sido la experiencia desde entonces? ¿Cuáles han sido los “hitos” de este camino?

La continuidad del proyecto se dió muy espontáneamente, entendimos que era una música de gran valor cultural y social, y el hecho que cada uno de nosotros hayamos sido parte de la construcción de la mayoría de estos temas y que seamos parte de diversos proyectos musicales asociados a este repertorio facilita bastante todo el engranaje. Hemos tenido pocos conciertos, pero cada uno ha sido de gran valor artístico, porque siempre invitamos a otros colegas como Mauricio Durán, Joe Vasconcellos, Manuel Garcia, Colombina Parra, Tata Barahona y Tita Parra.

Nuestro debut en la conmemoración de los 50 años del Golpe cívico militar en La Moneda fue sin duda el primer hito de la banda, con posterioridad hemos dado conciertos en Villa Grimaldi, en Museo de la Memoria y en diversos teatros y salas en Santiago y La Serena. Esperamos expandir la presencia de la banda en otros lugares del país.

– En el último aniversario del golpe militar de 1973 por primera vez no hubo un acto oficial en La Moneda. ¿A qué atribuye esto? ¿Cree que hay un “desvanecimiento” de la memoria histórica, sobre todo en las nuevas generaciones?

Ignorar un nuevo aniversario del golpe cívico militar es evidentemente un gesto que retrata fielmente la política fascista de Kast. Ello está asociado históricamente a la derecha, que propició el golpe y se enriqueció en la dictadura, abusando, robando, saqueando, apropiándose del patrimonio inmobiliario, de las riquezas naturales, repartiéndose obras pictóricas del Museo de Bellas Artes. No pueden soportar y conmemorar la tragedia del 11 de septiembre, porque sonaría a un lamento hipócrita.

No hay un desvanecimiento de la memoria, el pueblo a través de diversas manifestaciones así lo expresa. Este Festival Muda es una prueba de ello, Mil Guitarras por Víctor Jara, el I Encuentro Cultura, Memoria y Resistencia que se celebrará en Recoleta a fin de octubre, las diversas romerías a sitios de memoria demuestran que permanece vivo en el pueblo la conciencia social y política, de la necesidad de sostener la memoria, especialmente en este trance histórico, y las nuevas generaciones tienen conciencia de esto y lo manifiestan abiertamente en redes sociales todos los días.

– ¿Cuál es la importancia del arte y la cultura en el mantenimiento de la memoria histórica?

Desde el arte y la música se ha reclamado por los derechos humanos históricamente, así lo demuestran los grandes conciertos en todo el mundo que mantienen un relato articulado a partir de los hechos más lamentables de la historia de la humanidad.

En Chile la Cantata Santa María de Iquique, el concierto de Amnesty 1990, multiplicar una y otra vez el repertorio de Victor Jara, de Violeta Parra, de Patricio Manns, los trabajos de Illapu, Congreso, Los Jaivas, Inti Illimani, Quilapayún, Santiago del Nuevo extremo, Isabel y Angel Parra y un sinfín de artista chilenos han hecho de la memoria su discurso y compromiso. Conforman un sólido patrimonio cultural y social que se ha mantenido a través del tiempo.

– ¿Cuál es la importancia del festival MUDA, especialmente dados los tiempos actuales de negacionismo y resurgimiento de discursos extremistas?

Desde los diversos escenarios con música en vivo y audiovisuales, desde la carpa del pensamiento, con los lanzamientos de libros y las mesas redondas que tendrán lugar en Festival Muda se instalará con fuerza y convicción la defensa de los derechos humanos y la memoria como un gesto que eleva la naturaleza humana, y sus valores más potentes.

Un pueblo sin cultura ni memoria está condenado a desaparecer y auto sepultarse en la ignorancia y el desdén. Se trata de la pasión, el amor, la alegría y la celebración de la vida a través del arte y las expresiones más hermosas y potentes del ser humano, que son el gesto fundamental que ayudará a instalar culturalmente la conciencia social que no dé espacio para los extremismos y negacionismos.