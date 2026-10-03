Conversaciones democráticas: Camilo Escalona, la transición vista desde dentro

Esta entrevista a Camilo Escalona abre una serie de conversaciones con protagonistas políticos de la transición a la democracia, realizadas en 2011 en el marco de la investigación doctoral Orígenes del malestar social en Chile, desarrollada en la Universidad Radboud de los Países Bajos.

Quince años después, estos testimonios adquieren un renovado valor documental. Permiten volver sobre la transición desde la perspectiva de quienes participaron directamente en ella y examinar la relación entre la institucionalidad heredada de la dictadura, las decisiones adoptadas por los actores políticos y las profundas transformaciones experimentadas por la sociedad chilena.

La conversación con Camilo Escalona, realizada el 8 de agosto de 2011, aborda especialmente la relación entre los partidos políticos y la sociedad, los acuerdos que hicieron posible la transición y las tensiones que posteriormente contribuyeron a configurar el malestar social en Chile.

Desde el comienzo de la conversación, Escalona cuestiona una de las interpretaciones más extendidas sobre la transición chilena: la idea de que habría sido el resultado de acuerdos secretos entre las élites políticas. Escalona afirmó entonces: “Yo no creo que haya nada oculto. Muchas veces se especula con el término ‘transición pactada’, como si hubiese existido un conjunto de acuerdos secretos que la hicieron posible. Yo creo que no es así”, sostiene.

A partir de esta afirmación, reconstruye las estrategias que no prosperaron, explica por qué Pinochet debió someterse al plebiscito y reconoce una oportunidad política desaprovechada por la oposición después del triunfo del No. Sostiene que “el 5 de octubre en la noche nosotros no tuvimos continuidad. No tuvimos la capacidad de profundizar políticamente la derrota de Pinochet”.

La conversación avanza luego hacia los límites institucionales de la transición, el progresivo distanciamiento entre los partidos y la sociedad, y las transformaciones sociales que ya se manifestaban con fuerza en 2011.