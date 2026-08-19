Alexis Sánchez respaldó a Kast y le ofreció ayuda para enfrentar la emergencia en Tocopilla

El futbolista nacional Alexis Sánchez expresó su apoyo vía redes sociales al Presidente José Antonio Kast, en medio del viaje que realizó el mandatario para monitorear en terreno la emergencia que provocaron las intensas lluvias y aluviones en la Región de Antofagasta.

Por medio de una historia de Instagram, el histórico deportista chileno compartió el video que presidencia subió a la red. En el registro, Kast va subiendo a un avión con destino a la región del norte, específicamente a las comunas de Antofagasta y Tocopilla, ciudad natal de Sánchez y epicentro de los aluviones más destructivos.

El delantero del Montréal de Canadá escribió: “Confío en usted Presidente”, directamente un mensaje para Kast. Además, agregó un “Gracias” e incluso sumó que “Si necesita ayuda, estoy disponible”.

Recordemos que este sistema frontal ha dejado lluvias inusuales en zonas como la región de Tarapacá y la de Antofagasta, donde habitualmente cae poca o nula precipitación al año. La activación de quebradas, socavones e inundaciones obligaron a la evacuación de miles de personas, incluidos cerca de dos mil habitantes de la comuna de Tocopilla. El Gobierno, debido a los daños y afectaciones a la población, decretó estado de catástrofe en la zona.