Igal Magendzo y Presupuesto 2027: “No es posible hacer grandes recortes de gasto en poco tiempo”

El primer proyecto de Presupuesto del Gobierno de José Antonio Kast abrió la discusión sobre los límites del ajuste fiscal prometido por el Ejecutivo. La propuesta para 2027 contempla un aumento del gasto de 1,5%, en medio de un escenario marcado por un desempleo de 9,6%, una caída de 1% del Imacec de agosto y perspectivas de bajo crecimiento.

Para Igal Magendzo, doctor en Economía, excoordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Andrés Velasco en el primer Gobierno de Michelle Bachelet y exgerente de Análisis Macroeconómico del Banco Central, el proceso ha dejado una primera conclusión respecto de la posibilidad de reducir rápidamente el tamaño del gasto público.

“Algo que sí aprendimos en Chile en materia fiscal gracias al ministro Quiroz, de alguna manera. Primero, es que no es posible hacer grandes recortes de gasto en poco tiempo”, sostuvo en conversación con Al Pan Pan, de El Mostrador con Mirna Schindler.

El cofundador de Pacífico Research cuestionó particularmente la idea de que existía un volumen de recursos mal utilizados suficientemente grande como para realizar recortes por miles de millones de dólares sin afectar prestaciones o programas concretos.

“Se nos ha tenido la impresión que hay tanta plata derrochada en el Estado, pero tanta plata derrochada, que podemos recortar 3.000 millones de dólares en un año sin problema. Eso no es así”, afirmó.

A su juicio, las medidas que comienzan a aparecer dentro del ajuste muestran que los recortes ya están alcanzando áreas que implican decisiones más complejas.

“Estamos hablando de recortar el gasto en computadores para los colegios. Eso significa que estamos ya recurriendo a cosas dolorosas, que no hay esa plata botada y derrochada llegar y cortarla. Eso ya lo aprendimos”, señaló.

Magendzo planteó que una segunda discusión se relaciona directamente con las rebajas tributarias impulsadas por el Ejecutivo y su efecto sobre las cuentas fiscales hacia adelante.

“Lo segundo es que si vamos a bajar impuestos, cuando en Chile se habla de aumentar gastos permanentes, inmediatamente surge la discusión de cómo se van a financiar de manera permanente”, explicó.

El economista cuestionó, en ese sentido, el orden en que se adoptaron las decisiones fiscales y sostuvo que antes de aprobar disminuciones de impuestos debió acreditarse que existían gastos permanentes que efectivamente podían reducirse.

“El Congreso debiese exigir, demostrar que va a haber menos gastos permanentes antes de aprobar los impuestos. Acá se hizo al revés”, afirmó.

Según Magendzo, las rebajas tributarias avanzaron sobre la base de una expectativa de reducción del gasto que hasta ahora no ha podido concretarse en los términos planteados inicialmente.

“Se hizo sobre una promesa de recortar gastos que no se ha podido cumplir y se aprobaron los recortes de impuestos y eso pone presión hacia adelante para recortar gastos que son, por ejemplo, los computadores de los niños”, sostuvo.

Para el excoordinador macroeconómico de Hacienda, el problema no significa que no existan recursos públicos utilizados de manera ineficiente, sino que identificarlos y reducirlos de forma permanente es más complejo de lo que se planteó.

“Porque esa plata botada, derrochada, que era llegar y recortarla, no es suficientemente grande”, señaló.

“Aun cuando hay plata que está mal gastada, no es fácil cortarla. Entonces, si vamos a bajar impuestos, hay que primero preocuparse que estamos seguros que sabemos dónde vamos a bajar de gasto permanente, no gasto de una vez, permanente”, agregó.

Magendzo insistió en que las consecuencias concretas de esos ajustes deberían quedar explicitadas y discutidas antes de avanzar en reducciones permanentes de la recaudación.

“Y si el caso es que vamos a dejar sin computador a los niños porque estimamos que no son importantes para la educación, bueno, pero que eso ya esté sabido, demostrado y discutido antes de aprobar la baja de impuestos”, concluyó.