Kast queda solo con “Yo elijo mi PC”: hasta Chile Vamos pide revertir el recorte que antes rechazaba

El recorte a “Yo elijo mi PC” se está transformando en uno de los flancos más difíciles de defender para el Gobierno de José Antonio Kast dentro del Presupuesto 2027. A las críticas de la oposición se han sumado voces de Chile Vamos, economistas e incluso dirigentes juveniles de la UDI, mientras reaparecieron antiguas declaraciones del propio Mandatario en las que proponía ampliar la entrega de computadores y tablets a estudiantes.

La senadora DC Yasna Provoste resumió el escenario asegurando que el Ejecutivo consiguió una particular coincidencia entre distintos sectores políticos.

“El gobierno ha logrado su primera unanimidad en el presupuesto: nadie, absolutamente nadie, los respalda en su idea de terminar programa #YoElijoMiPC y dejar a niños y niñas de escasos recursos sin computador y acceso a internet”, escribió la parlamentaria.

Espero que el @PresidenteKast se ponga de acuerdo con el candidato Kast, quien proponía incluso ampliar el programa a la entrega de tablets a niños más pequeños. Que ordene al gobierno y reponga este programa completo. https://t.co/38RhhHeFOt — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) October 5, 2026



Provoste acompañó su publicación con intervenciones de parlamentarios del Frente Amplio, Partido Liberal, Renovación Nacional y la UDI, quienes, con distintos matices, cuestionaron la desaparición de los recursos para el programa.

La diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, advirtió que su sector buscará revertir la medida durante la tramitación del erario fiscal.

“Hoy día es una herramienta para el presente pero también para el futuro. Nosotros no vamos a permitir este tipo de retrocesos y lo vamos a plantear bien claro en la discusión presupuestaria”, sostuvo.

Desde el Partido Liberal, su presidente, Juan Carlos Urzúa, apuntó a que la eliminación del programa podría no ser el único recorte contenido en el proyecto presentado por Hacienda.

“La verdad es que en todo ámbito de cosas este gobierno lo único que hace es meter una letra chica en el presupuesto”, señaló.

“Estamos seguros que vienen mil recortes que no están vistos y que sólo hemos visto algunos que son los más llamativos para concentrar la atención”, agregó.

Pero las objeciones también llegaron desde sectores de Chile Vamos. El diputado RN Diego Schalper señaló que han planteado al Ejecutivo mantener la política de acceso a computadores, aunque sometiéndola a una revisión de sus resultados.

“¿Qué es lo que le hemos planteado al gobierno? Bueno, que vamos a mantener esta política en términos de acceso pero que nos vamos a exigir, no solamente con este programa sino que con todos los programas que cumplan los objetivos para los cuales fueron creados”, afirmó.

Una postura similar manifestó el diputado UDI Sergio Bobadilla, quien planteó que durante la discusión presupuestaria deberían existir espacios para recuperar recursos eliminados por el Ejecutivo.

“Yo espero que tengamos los espacios necesarios para reponer algunas partidas que se han anunciado como que se estarían eliminando”, sostuvo.

“Y en esa línea yo creo que el tema de los computadores, los liceos bicentenarios, nosotros esperamos conversar al interior de la comisión que yo presido y, por cierto, esperamos la buena disposición del gobierno”, agregó.

Escala la controversia

La controversia por “Yo elijo mi PC” comenzó luego de conocerse que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla financiamiento para una nueva entrega del beneficio, que en 2026 alcanzó a 96.100 estudiantes y contó con recursos cercanos a los $35 mil millones. De mantenerse la propuesta, sería el primer año en 17 sin una nueva entrega de computadores.

La medida también abrió cuestionamientos dentro de sectores que respaldan la política de austeridad del Ejecutivo. Martín Herrera, vicepresidente de los secundarios de las Nuevas Generaciones UDI de la Región Metropolitana, pidió directamente a Kast reconsiderar la decisión y focalizar el beneficio en los estudiantes más vulnerables.

“Que yo esté en contra de eliminar ‘Yo elijo mi PC’ no significa que yo sea comunista. Yo creo firmemente en el principio de la focalización del gasto público, especialmente en la persona que más lo requiera”, señaló el dirigente estudiantil.

Herrera fue todavía más explícito al defender que una política financiada por el Estado puede ser compatible con sus posiciones políticas.

“Yo puedo seguir defendiendo ‘Yo elijo mi PC’ y seguir siendo de derecha. Y eso no es comunismo, es saber diferenciar una buena política pública de una mala política pública”, afirmó.

El recorte también fue utilizado por el economista Igal Magendzo para cuestionar la magnitud del ahorro fiscal que el Ejecutivo puede conseguir sin afectar programas concretos.

“Se nos ha tenido la impresión que hay tanta plata derrochada en el Estado, pero tanta plata derrochada, que podemos recortar 3.000 millones de dólares en un año sin problema. Eso no es así. Estamos hablando de recortar el gasto en computadores para los colegios”, sostuvo en Al Pan Pan de El Mostrador.

Magendzo vinculó además este tipo de ajustes con las rebajas tributarias aprobadas y la dificultad del Gobierno para materializar la reducción de gasto que había proyectado.

“Se hizo sobre una promesa de recortar gastos que no se ha podido cumplir y se aprobaron los recortes de impuestos y eso pone presión hacia adelante para recortar gastos que son, por ejemplo, los computadores de los niños”, afirmó.

La posición de Kast candidato

En medio de esas críticas, Provoste abrió otro flanco para La Moneda: la posición que el propio José Antonio Kast defendía antes de llegar a la Presidencia.

“Espero que el @PresidenteKast se ponga de acuerdo con el candidato Kast, quien proponía incluso ampliar el programa a la entrega de tablets a niños más pequeños. Que ordene al gobierno y reponga este programa completo”, escribió la senadora.

La parlamentaria acompañó el mensaje con publicaciones realizadas por Kast el 25 de febrero de 2021, cuando defendía una ampliación de la entrega de dispositivos tecnológicos para estudiantes de la educación pública.

“¿Es cara? Por supuesto. Implica una inversión importante de recursos estatales, pero valen la pena. Hoy el programa es limitado en cobertura y acceso. Tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a todos, para subirlos al carro de la innovación y la tecnología”, señalaba entonces Kast.

Su propuesta incluso contemplaba ampliar el tipo de dispositivos entregados según la edad de los estudiantes.

“Eso implica pensar en tablets para los más pequeños y a partir de 2do o tercero básico, notebooks de buena calidad y capacidad para cumplir objetivos”, escribió en aquella oportunidad.

Cinco años después, el primer Presupuesto elaborado por su Gobierno propone dejar sin financiamiento una nueva entrega de “Yo elijo mi PC”. La decisión deberá ahora superar una discusión parlamentaria en la que las objeciones ya no provienen únicamente de la oposición: diputados de RN y la UDI también han planteado mantener o reponer los recursos.