Al Pan Pan: Presupuesto 2027 bajo presión económica y Brasil se encamina al balotaje

El Presidente José Antonio Kast presentó su primer proyecto de Presupuesto, que contempla un aumento del gasto de 1,5% y tiene entre sus principales objetivos reactivar la economía.

La propuesta se presenta en un escenario económico complejo: el desempleo subió a 9,6%, el Imacec de agosto cayó 1% y la inflación podría cerrar 2026 cerca del 5%, su nivel más alto en cuatro años. A esto se suma que el Banco Santander recortó su proyección de crecimiento para Chile a apenas 0,5%, mientras que el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, planteó a La Tercera que el país podría enfrentar “una recesión este año”.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler, analizamos este escenario junto a Igal Magendzo, doctor en Economía, excoordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Andrés Velasco en el primer gobierno de Michelle Bachelet, exgerente de Análisis Macroeconómico del Banco Central y cofundador de Pacífico Research.

En nuestro segundo tema, abordamos las elecciones presidenciales de Brasil. Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva avanzaron a la segunda vuelta, luego de que ninguno alcanzara la mayoría necesaria para imponerse en primera vuelta.

El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que el actual mandatario alcanzó el 45,16% de las preferencias. El resultado contradijo las proyecciones de las encuestas, que anticipaban una ventaja para el representante del Partido de los Trabajadores, al menos en la primera vuelta. El balotaje se realizará el próximo 25 de octubre.

Para analizar el resultado y el escenario político brasileño, conversamos con Lidia Neves, periodista del portal EBC en Brasilia y responsable de la Red Nacional de Comunicación Pública.