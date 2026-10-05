Consorcio emerge como poder clave de los dos grandes grupos de medios de Chile

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¡Buenas y feliz domingo (lunes si no eres suscriptor premium y recibes la edición completa)! Se viene una semana agitada. Ya tenemos la reacción del mercado al sorpresivo triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil, aunque habrá balotaje (activos brasileños vuelan esta mañana). De confirmarse el resultado en la segunda vuelta, la principal economía del continente se sumará a la ola de derecha y ultraderecha que incluye a Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Argentina.

En la agenda local, tendremos las cifras de inflación de septiembre en medio de crecientes voces que proyectan que vamos a cerrar el año con la inflación más alta en casi 5 años, en el marco de una economía que peligra de caer en recesión y el desempleo rozando el 10%.

Este martes, el ministro de Hacienda publicará el Estado de la Hacienda Pública y ya adelantó que hará un fuerte recorte a las proyecciones de crecimiento: 0,7%, una baja importante de las estimaciones de hace unos meses que apuntaban a una expansión de 1,8%.

Este lunes también deberíamos tener los detalles del Presupuesto y ahí comenzará la pelea política.

En esta edición de El Semanal: la trastienda de la operación de Consorcio con El Mercurio y cómo lo deja siendo el “nuevo amo” de los medios en Chile; el club de la UC, la Chile y los ingenieros y abogados que alimentan los directorios de las AFP; y hacemos doble clic en la década perdida para el Fondo E.

También en este número, ¿y si Chile está bastante mejor de lo que creemos? Esa es, en simple, la provocadora tesis del economista Manuel Cruzat. En medio del pesimismo por el frenazo de la actividad y la crisis del empleo, Cruzat mira desde otro ángulo: Chile está viviendo términos de intercambio extraordinarios, exportaciones récord y una mejora relevante de las cuentas fiscales.

Además, data centers y ahora resquicios tributarios: la indignación que está generando la IA y que ya permea la política; Ignacio Briones le pincha el globo a la reforma al mercado de capitales de Quiroz y se le empieza a abrir un frente; y la sociedad secreta que domina Wall Street.

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CONSORCIO, EL AMO DE LOS MEDIOS

Consorcio se transforma en el gran acreedor de lo que hasta el año 2000 se conoció en Chile como “el duopolio”. El acuerdo por más de 900 mil UF –unos US$ 40 millones– para reestructurar las deudas de El Mercurio, pone al grupo financiero controlado por las familias Hurtado Vicuña, Fernández León y Garcés Silva en una posición inédita, ya que también –de acuerdo con varias fuentes con conocimiento de las cifras– es un relevante acreedor del Grupo Saieh, dueño de Copesa

El acuerdo con El Mercurio –revelado por el Diario Financiero– limpia prácticamente todos los pasivos y concentra la deuda en Consorcio, con tres años de gracia y un plazo que puede llegar a 20 años. Es un salvavidas para los Edwards, pero también significa que el principal grupo periodístico del país pasa a depender financieramente de un solo gran acreedor.

El resultado es una foto incómoda para la industria y para la transparencia: un mismo conglomerado financiero queda como acreedor relevante de los Edwards y de los Saieh, los dos polos históricos de la prensa chilena escrita en papel.

Quiénes son los controladores de Consorcio. Los Hurtado Vicuña, Fernández León y Garcés Silva forman una red bastante entrelazada del poder empresarial chileno. Los Hurtado Vicuña tienen posiciones relevantes en Entel, Pucobre y Polpaico; los Fernández León coinciden con ellos en Consorcio, Entel y Pucobre, además de su negocio inmobiliario a través de FFV; y los Garcés Silva son parte del control de Coca-Cola Andina, aparte de otros negocios relevantes.

Qué significa: que habrá que mirar con cierta distancia cada vez que esos medios publiquen notas sobre el sector financiero, aseguradoras, banca, telecomunicaciones, el negocio inmobiliario, minerales críticos y alimentos/consumo, entre otros.

La trastienda de las negociaciones. Clave fue el rol de Juan Hurtado Vicuña, pareja de Isabel Edwards, una de las hijas del Dunny (los que conocen la familia dicen que es Donnie). Tiene un perfil público bajo, es reservada y se caracteriza por ser reacia a aparecer en la prensa.

El Mercurio lleva más años con problemas de caja y no era secreto en el mercado que hace tiempo que negociaba con bancos. Banqueros que participaron en conversaciones y a los que los Edwards sondearon para salir del problema revelan que, en un momento, salieron al mercado a buscar financiamiento con cuentas por cobrar de Emol como garantía.

Otra fuente que tiene conocimiento de las tratativas afirma que el crédito de El Mercurio “estuvo en el mercado por harto tiempo. Los terrenos son muy buenos, pero difícil sacar a El Mercurio de ahí si no paga”. Y agrega que la crisis de medios en papel es estructural: “Ni Copesa ni El Mercurio tienen cómo servir una deuda (intereses, etc.) a mediano y largo plazo”.

Y asegura que la familia vendió afuera la colección de libros de Don Agustín por un “monto importante”, además de tener a la venta el yate y la isla en el lago Ranco.

Cercanos a la operación afirman que “el objetivo de Consorcio es poner a disposición de las empresas su experiencia y capacidad para apoyarlos en decisiones que les permitan proyectarse, entendiendo que sus necesidades evolucionan junto con los mercados en los que participan”.

Por su parte, el leverage de Consorcio sobre Copesa y el Grupo Saieh es difícil determinarlo con precisión. En su momento se hablaba de créditos que sumaban más de US$ 100 millones, de acuerdo conn el sitio especializado LexLatin. Pero en los últimos años esa deuda se reestructuró y redujo. Actualmente, Consorcio solo tiene acciones en garantía por créditos de su grupo controlador, incluyendo SMU, el holding supermercadista que controla Saieh, pero el monto es reservado.

Además, cabe recordar que Consorcio en su momento era uno de los principales tenedores del bono de US$ 500 millones de CorpGroup Banking (CGB) que entró en default.

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ÉLITE, PODER Y LOS DIRECTORIOS

El club de la UC, la Chile y los ingenieros que alimentan los directorios de las AFP. La cantera de los directorios sigue pareciéndose poco al país. El registro desde donde las AFP pueden elegir candidatos para los directorios de las empresas en que invierten tiene 744 nombres.

Es una cantera preparada para entender balances, finanzas, regulación y grandes proyectos, sin duda. La pregunta es si eso basta para gobernar empresas en un Chile bastante más complejo y diverso que quienes terminan sentándose alrededor de la mesa. Porque los números sugieren que, al menos en formación profesional y universitaria, el espejo corporativo todavía refleja solo una parte bastante estrecha del país.

La buena noticia es que ya no es un club exclusivamente masculino: 41,4% lo componen mujeres y 58,6% hombres. La mala es que, cuando se mira profesión y universidad, la diversidad se desploma.

El verdadero club es profesional: 9 de cada 10 son ingenieros o abogados. De los 744 inscritos, 36,7% son ingenieros comerciales y otro 34,5% proviene de otras ingenierías. Súmenle un 16% de abogados y el resultado es demoledor: tres profesiones concentran el 87% de la cantera desde la cual los fondos de pensiones pueden escoger candidatos a director.

Y después está la universidad. El 41,4% registra estudios en la Universidad Católica y otro 24,3% en la Universidad de Chile. Después viene un precipicio: la USACH aparece en apenas 3,8% de los registros, la Adolfo Ibáñez en 3,5% y la Diego Portales en 3,2%. La nómina confirma una y otra vez el mismo patrón: ingeniería comercial, ingeniería civil y derecho, principalmente en la UC y la Chile.

Las mujeres han entrado, pero tampoco rompen completamente el molde. Entre ellas, 39% son ingenieras comerciales, 21,8% proviene de otras ingenierías y 19,2% de derecho. Es decir, ocho de cada diez candidatas provienen de esas mismas tres grandes familias profesionales. Entre los hombres la concentración es incluso mayor y destaca el peso de las ingenierías distintas de comercial: 43,6%.

En una economía donde trabajan profesores, médicos, científicos, técnicos, sociólogos, psicólogos, arquitectos, periodistas, especialistas digitales y profesionales provenientes de decenas de universidades e institutos, la puerta de entrada a los directorios donde participan las AFP sigue siendo estrecha. En el registro, por ejemplo, periodistas/comunicadores representan apenas 1,7%, economistas 2,2%, arquitectos 0,5% y psicólogos 0,5%. Hay excepciones –enfermería, diseño, sociología, historia, biotecnología–, pero precisamente llaman la atención porque son excepciones.

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EL OPTIMISMO DE MANUEL CRUZAT (HIJO)

¿Y si Chile está bastante mejor de lo que creemos? Esa es, en simple, la provocadora tesis del economista Manuel Cruzat. En medio del pesimismo por el frenazo de la actividad y la crisis del empleo, Cruzat mira desde otro ángulo: Chile está viviendo términos de intercambio extraordinarios, exportaciones récord y una mejora relevante de las cuentas fiscales.

Los números que mira Cruzat. En los 12 meses a agosto, el superávit comercial de bienes supera los US$ 34.000 millones, sobre exportaciones por US$ 124.000 millones. Y el déficit efectivo del Gobierno Central bajó a 1,8% del PIB, desde 2,8% al cierre de 2025. Eso sí, buena parte del ajuste fiscal viene del boom de ingresos del cobre, litio y ENAP: la recaudación del resto de los contribuyentes prácticamente no creció.

El hijo de uno de los Chicago Boys originales cree que Chile tiene por delante una oportunidad histórica. La transición energética juega simultáneamente a favor del cobre y el litio y –según su argumento– a favor de menores costos energéticos. Su cálculo es que el poder adquisitivo de las exportaciones chilenas sería incluso cerca de 30% superior al de la bonanza salitrera. El problema es que esa riqueza externa todavía no baja a la economía doméstica.

Ahí aparece la paradoja: el país se estaría haciendo más rico mientras su economía interna permanece estancada. El Imacec no minero –87% de la economía– lleva más de un año y medio sin crecer.

Para Cruzat, dos responsables importantes son un peso excesivamente depreciado y una política monetaria demasiado restrictiva. Sostiene que un dólar alrededor de $980 castiga especialmente al sector no transable, donde está buena parte del empleo, y golpea doblemente a los hogares de menores ingresos.

Y aquí viene su crítica más polémica: el Banco Central estaría “mirando desde el balcón”. Cruzat sostiene que el problema no pasa necesariamente por bajar la TPM, sino por recuperar liquidez, suspender las compras de dólares para reservas y recomprar instrumentos propios para normalizar los agregados monetarios.

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Un mensaje de Tenpo

CEO de Tenpo aborda los desafíos regulatorios para avanzar en inclusión financiera en seminario UC

Los avances en inclusión financiera, las implicancias del proyecto de reforma al mercado de capitales y los desafíos para la implementación del sistema de finanzas abiertas en Chile fueron los temas centrales que se abordaron en el seminario LLM UC: “El rol de las fintech en el desarrollo del mercado financiero”.

Luego de la exposición de Beltrán de Ramón, comisionado de la CMF, el CEO y cofundador de Tenpo, Fernando Araya, participó en el panel de conversación junto al presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, Mauricio Larraín, al presidente de FinteChile, José Gabriel Carrasco, y al abogado y socio de Finmark, Matías Valenzuela.

Araya destacó que ampliar el acceso al crédito es fundamental para que más personas puedan mejorar su calidad de vida. “Sin acceso al crédito, su curva de desarrollo y de calidad de vida es otra. La misión de Tenpo, y esperamos que de muchos más, es cambiar esa curva”, sostuvo..

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GRÁFICO DE LA SEMANA: LA MINERÍA EN PROBLEMAS

Jorge Selaive @jselaive lo publicó durante la semana y es uno de los factores que tiene a la economía estancada: la producción minera. La baja ley del mineral tiene al Imacec minero en picada desde 2024 y al mismo nivel de hace 30 años.

En un entrevista en el DF, el ministro de Hacienda reconoció que la debilidad del sector ha tomado al Gobierno por sorpresa. En agosto la actividad minera cayó 17% y para el año la caída estará cerca del 7%, lo que quita entre 1 punto y 1,5 puntos al crecimiento. Lo que está salvando el escenario es el precio del cobre y litio.

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LA SEMANA EN REDES: EL FONDO E EN EL BANQUILLO

Nuevamente el misterioso Edu7 (@alephEdu) se gana un lugar en El Semanal. Su posteo es para explicar lo mal que le ha ido al Fondo E de las AFP, en teoría el menos riesgoso. Y él dice que las “AFP tomaron demasiado riesgo apostando a la caída de tasas y hoy el mercado va bruscamente en dirección contraria. Hay q decirlo con todas sus letras: las AFP han cometido una grave irresponsabilidad. El Fondo E expuesto innecesariamente a una volatilidad enorme”.

Y en su posteo muestra Fondo E vs. Fondos Mutuos de Renta Fija Local de Largo Plazo, en los últimos 12 meses:

En esos meses la tasa de Referencia BCU-10 subió desde 2.34% a 2.82%, un ∆ de +0.48%. Hay fondos mutuos cercanos al 0% de retorno vs. Fondo E que cae casi 10%. Datos muestran la enorme (e innecesaria) sensibilidad que está teniendo Fondo E al movimiento de tasas, dice.

“Una década perdida para el Fondo E. Dato duro: si el 1/ene/2020 hubieses invertido 100 UF en el Fondo E hoy tendrías 90 UF”.

Y Edu7 remata recordando que el regulador les tiró las orejas por la responsabilidad de las AFP en el desplome del Fondo E y puso límites al uso de derivados por parte de las administradoras de fondos.

El blog de Fintual lo explica con peras y manzanas: “El factor determinante de este mayor riesgo ha sido una decisión activa de las administradoras (…) en los últimos cinco años, las administradoras prácticamente han duplicado el riesgo asociado a las variaciones de tasas y esta ha sido una decisión activa de las administradoras. Esto se puede lograr vendiendo bonos de menor duración y comprando de más duración”.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Data centers y ahora resquicios tributarios: la indignación que está generando la IA y que ya permea la política. El New York Times revela que Meta consiguió una rebaja tributaria de US$ 355 millones por los cerca de US$ 4.000 millones en compensaciones de Mark Zuckerberg, al clasificar parte de su trabajo como investigación.

Y no es solo Zuckerberg. Meta estaría tratando sus gigantescos data centers de IA como “modelos piloto” experimentales, lo que le permite meter chips y otra infraestructura dentro de créditos tributarios creados para fomentar la I+D. Sus créditos fiscales por investigación saltaron de unos US$ 700 millones en 2023 a US$ 3.900 millones en 2025.

El problema es el telón de fondo. Durante décadas funcionó más o menos un pacto: si los trabajadores producían más, también ganaban más. Entre 1947 y 1979, la productividad en EE.UU. subió 119% y la compensación 100%. Después se quebró la relación: entre 1979 y 2009 la productividad aumentó otro 80%, pero la compensación apenas 8%.

¿Dónde quedó la diferencia? Crecientemente en el capital y en quienes poseen las empresas, las máquinas y la propiedad intelectual. Y ahora llega la IA, quizás el mayor salto de productividad en generaciones, financiada en parte con infraestructura que recibe subsidios y beneficios tributarios del Estado.

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– Ignacio Briones le pincha el globo al MK4. A la reforma al mercado de capitales de Quiroz se le empieza a abrir un frente. La reforma estrella con que Hacienda quiere darle profundidad al mercado de capitales está acumulando reparos desde lugares difíciles de caricaturizar: exministros de Hacienda, el Consejo Fiscal Autónomo y ahora las propias AFP.

El exministro de Hacienda de Piñera II fue particularmente crítico en el Congreso. El economista puso el foco en el nuevo Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi): advirtió que inyectar más capacidad de financiamiento no garantiza viviendas más baratas. Si la oferta sigue restringida por falta de suelo, permisos y proyectos, más plata persiguiendo las mismas casas puede terminar inflando los precios.

Política industrial con otro nombre. Además, Briones apunta al riesgo que asume la banca y la ayuda que le llega del Estado al sector inmobiliario.

El CFA también ha levantado alertas sobre el diseño del fondo. El problema que MK4 quiere atacar es real –Chile necesita más viviendas y financiamiento–, pero la duda es bastante básica: ¿el beneficio llegará al comprador o terminará capturado en parte por mayores precios?

El otro flanco es más incómodo para Hacienda. Varias AFP vienen advirtiendo en privado que algunos cambios de MK4 fortalecen a los accionistas controladores a costa de los minoritarios. Les darían más libertad a quienes mandan en las empresas y reducirían el poder relativo –y eventualmente el valor– de las posiciones minoritarias donde están invertidos miles de millones de dólares de los fondos de pensiones.

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– La sociedad secreta que domina Wall Street. Jane Street cambió banqueros de traje por matemáticos y programadores. El resultado: una de las máquinas de hacer dinero más poderosas –y opacas– de las finanzas globales. Bloomberg revela que la firma generó ingresos de casi US$ 40.000 millones en 2025.

No tienen CEO estrella, casi no hablan en público y pocos conocen sus caras. Pero detrás de Jane Street hay una máquina de trading que mueve miles de millones y representa el nuevo poder de Wall Street: matemáticos, algoritmos y muchísimo dinero lejos de los focos.

¿Quién manda? Esa es justamente la gracia. Bloomberg reconstruye una estructura deliberadamente horizontal y opaca: un comité de management de nueve personas y un círculo más amplio de unas dos docenas de ejecutivos clave. Entre los nombres que aparecen están Rob Granieri, cofundador de 53 años y uno de los pocos socios algo conocidos, junto con Turner Baty, que tuvo la ingrata tarea de hablarle a la firma después del histórico golpe de julio.

Y las cifras explican por qué importa quién está detrás. Jane Street pasó de ser una boutique de arbitraje fundada en 2000 a una máquina global de market making y trading cuantitativo. Solo en 2025 repartió US$ 9.380 millones entre sus empleados: un promedio extraordinario de US$ 2,68 millones por cabeza.

Pero 2026 también mostró que no es inmortal. En julio Jane Street perdió alrededor de US$ 15.000 millones, su primer mes negativo en cerca de una década, golpeada entre otras cosas por su exposición a un fondo de inteligencia artificial y por el desplome de activos ligados a esa apuesta. La magnitud del porrazo sirve para dimensionar la escala que alcanzó una firma que hasta hace pocos años vivía bastante fuera del radar.

Jane Street también juega con las pensiones chilenas. AFP Cuprum es una de las que han hecho operaciones y fuentes locales aseguran que casi todas en algún momento operan con la firma como contraparte.

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– La apuesta de ILC por el negocio de vivir 100 años. El holding de la CChC, dueño de Habitat, Confuturo, RedSalud y Banco Internacional, está poniendo la longevidad en el centro de su agenda. Son pocos los grupos chilenos que tienen tantos negocios expuestos –y potencialmente beneficiados– por una sociedad que envejece.

Este martes el holding organiza la segunda edición de “Chile 100: Construyendo juntos la nueva longevidad”, un seminario sobre los desafíos económicos, sociales y de políticas públicas de una sociedad que envejece. La agenda reunirá a autoridades, académicos y privados para discutir qué significa que los chilenos vivan cada vez más.

ILC llega al encuentro en medio de un boom de resultados: cerró 2025 con utilidades por cerca de $280 mil millones, impulsadas sobre todo por Confuturo, AFP Habitat, Banco Internacional y Vivir Seguros. Solo Confuturo y Habitat explicaron más de 60% de las ganancias del holding.

La gracia es que la longevidad no es para ILC un tema abstracto: es prácticamente su modelo de negocios. Pensiones, rentas vitalicias, seguros y salud son hoy el corazón del grupo. RedSalud, Consalud, Vida Cámara, Habitat y Confuturo están todos expuestos, de una u otra forma, a una población que vive más, se jubila por más tiempo y necesita más servicios financieros y médicos.

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– Otra señal de que el ladrillo vuelve a respirar: los “edificios trofeo” casi no tienen vacancia. El mercado inmobiliario de oficinas, que pasó buena parte de la pospandemia buscando arrendatarios y preguntándose si el home office había llegado para quedarse, empieza a mostrar señales más saludables. Y en la punta de la pirámide, derechamente hay escasez.

El dato: CBRE identificó 18 “edificios trofeo” en Santiago: oficinas premium como Titanium, Costanera Center, MUT e Isidora 3000. Representan apenas el 9% del stock Clase A+B, pero tienen una vacancia de solo 3,1% versus 7,79% para el conjunto de las oficinas Clase A. Ocho de los 18 están completamente ocupados.

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Un mensaje de la UDP

La fotografía como motor de la interdependencia global

Jeremy Adelman, historiador y profesor emérito de la Universidad de Cambridge, una de las figuras centrales en el desarrollo contemporáneo de la historia, estará en la Universidad Diego Portales para analizar el papel de las imágenes en la producción del conocimiento histórico y la construcción de la memoria contemporánea.

“Es uno de los historiadores más importantes dedicados al estudio de América Latina y de la historia global. Su trabajo ha permitido comprender, entre otras cosas, cómo Latinoamérica ha formado parte de los procesos que han configurado el mundo moderno, desde las revoluciones del capitalismo hasta las migraciones y las tensiones de la interdependencia”, dice Alejandro Martínez, director general de Estudios Generales Archivos y Cultura UDP.

En su charla magistral “Imágenes que hacen mundo: fotografía e historia global”, el académico examinará el papel de ellas en la producción del conocimiento histórico y la construcción de la memoria contemporánea, para entender cuál es el rol de la fotografía no solo para el avance del capitalismo, sino que también en la interdependencia en la que vivimos.

Desde Cambridge, Jeremy Adelman dirige el Global History Lab, una iniciativa internacional orientada a repensar la enseñanza y la investigación histórica, en la cual participa la Universidad Diego Portales con su Diploma de Honor en Global History. Para más información e inscripciones ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– La semana que viene: inflación y billetera fiscal. El jueves se publica el IPC de septiembre, probablemente el dato económico más importante de la semana. Llega con una combinación incómoda: actividad débil, inflación todavía alta y combustibles nuevamente al alza. El mercado en Chile espera que la inflación de septiembre registre una variación mensual entre 0,4% y 0,6%.

Por qué importa: el IPC puede terminar de definir cuánto margen tiene el Banco Central. Con la TPM en 4,5%, una inflación más pegajosa complicaría cualquier posibilidad de darle una mano a una economía que no logra despegar.

Antes, Hacienda tendrá su propia prueba de realidad. Jorge Quiroz presenta el Estado de la Hacienda Pública, donde deberá poner números a las promesas del Presupuesto 2027: crecimiento, ingresos, déficit, deuda y, sobre todo, cuánto espacio fiscal queda realmente.

El ministro Hacienda adelantó durante el fin de semana que la proyección oficial de crecimiento del PIB para 2026 la recortará a menos de la mitad: de 1,8% a 0,7%.

– Qué mirar: el lunes también sale la Encuesta de Expectativas de Precios del Banco Central; el martes, las Cuentas Nacionales por Sector Institucional; y el miércoles, Remuneraciones y Costos Laborales. Además, Alberto Naudon hablará sobre stablecoins y el futuro de los pagos.

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UNA INVITACIÓN AL DIÁLOGO: IA, EMPLEO Y DEMOCRACIA

Esta semana se supo que Anthropic advierte en su prospecto para abrirse en bolsa que los sistemas avanzados de IA podrían generar riesgos “catastróficos o existenciales”. El debate ya mezcla ciberseguridad, agentes autónomos, regulación y concentración de poder. La IA puede efectivamente cambiar el mundo; eso no significa que todas las valorizaciones sean racionales ni que sepamos todavía quién terminará pagando la cuenta.

Y justamente de eso vamos a conversar en el próximo Diálogos de El Mostrador y te queremos invitar. El miércoles 7 de octubre, a las 8:30 a.m. en PwC, nuestro invitado será Fernando Gómez Paravich, fundador de DVA Capital y conocido como “Mr Chips” por haber visto temprano el boom de Nvidia, los semiconductores y la IA.

La pregunta de fondo: si esta revolución concentra cada vez más riqueza y poder en los dueños del capital, ¿por qué el trabajo viene perdiendo por goleada y qué significa eso para la democracia?

Y aterrizado a casa: ¿qué margen tiene Chile para subirse al tren de la IA sin quedar debajo de sus ruedas? Confirmaciones: dialogos@elmostrador.cl.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.