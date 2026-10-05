Poduje tras conocer Presupuesto de Vivienda: “Uno aprende a bajar la expectativa en esta pega”

Iván Poduje había salido a pedir 23,9% más de presupuesto para Vivienda. Hacienda no se lo dio. Este lunes, ya con los números del proyecto sobre la mesa, el ministro resumió el resultado sin demasiadas vueltas: “No tan bien, pero me fue bien”

Luego vino una frase que retrata mejor el aterrizaje presupuestario. “Uno siempre aprende a bajar la expectativa en esta pega. Y también aprende a adecuarse a lo que pueda, a los recursos que se tienen”, señaló en Radio Infinita. La respuesta estuvo lejos del tono con que meses atrás había presionado públicamente por más plata para su cartera.

En junio, Poduje había dicho que Jorge Quiroz “no me quiere dar un peso” y lo bautizó, en tono irónico, como “devoto de la Virgen del Puño”. Pero la historia tuvo un segundo capítulo menos confrontacional: días después descartó una pelea con Hacienda y sostuvo que la tarea de cualquier ministro de esa cartera es precisamente controlar el gasto. El propio Gobierno explicó entonces que Poduje valoraba el papel de Quiroz en cuidar recursos escasos.

Ahora esa estrechez le tocó directamente. El proyecto fija para el Minvu un presupuesto neto de $6,69 billones, un aumento de 1,8% respecto de la base comparable de 2026 utilizada por Dipres. Medido como Gasto Estado de Operaciones (GEO), el incremento llega a 5,8%, hasta $4,82 billones. Bastante menos, en cualquier caso, que el 23,9% que Poduje había puesto sobre la mesa.

El ministro prefirió mirar dónde sí consiguió espacio. Los recursos para sectores medios y emergentes suben 7%, hasta $1,176 billones. El Sistema Integrado de Subsidios aumenta 31,7%, los subsidios de leasing 8,8% y el Programa de Integración Social y Territorial 18,6%. Los préstamos para ese mismo segmento, en cambio, retroceden 25,6%.

“Eso nos deja muy conformes”, dijo Poduje, quien además agradeció la confianza de Kast y del propio Quiroz para que Vivienda participe en la estrategia de reactivación del empleo. Es decir, esta vez la “Virgen del Puño” apareció menos como reproche y más como el límite fiscal que el ministro terminó aceptando.

El resto del cuadro tiene menos holgura. La inversión habitacional total crece apenas 1% y la destinada a sectores vulnerables cae 0,6%. El Subsidio al Arriendo aparece con una baja de 17,1% y la línea de Asentamientos Precarios cae 48,5%, desde $25.953 millones a $13.356 millones. También disminuyen ciudad (-20,5%), parques urbanos (-8,8%), vialidad (-24,7%) y resiliencia urbana y programas transversales (-29,5%).

Poduje puso una salvedad importante sobre algunas de esas cifras. Según explicó, parte de los recursos de arriendo y asentamientos precarios fue trasladada desde el nivel central hacia los Serviu regionales, por lo que mirar únicamente esas líneas entrega —a su juicio— una imagen incompleta. Al consolidar esos fondos, aseguró, asentamientos precarios aumenta 20%, barrios 4% y arriendo queda sin variación.

La oposición ya puso la lupa sobre esa composición. La diputada Ana María Gazmuri, integrante de la Comisión de Vivienda, advirtió que un aumento global no implica necesariamente más soluciones habitacionales y planteó que la discusión debe centrarse en cuántos subsidios terminan efectivamente convertidos en viviendas. La senadora PS Danisa Astudillo, en tanto, cuestionó que Tarapacá quedara fuera del nuevo Fondo de Reconstrucción Norte anunciado para Atacama y Coquimbo.

Poduje consiguió, entonces, más recursos para Vivienda y un impulso mayor para sectores medios, pero no el salto que salió a pedir públicamente. Esta vez no responsabilizó a Quiroz: reconoció el límite y resumió el nuevo escenario en una frase bastante menos desafiante que las de junio. En la pelea por la billetera fiscal, dijo, también se aprende a bajar la expectativa.