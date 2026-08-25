Conmemoran el primer Día Nacional del Títere y la Marioneta con actividades en todo el país

Este martes se conmemorará por primera vez el Día Nacional del Títere y la Marioneta, una nueva fecha que se incorpora oficialmente al calendario cultural del país para reconocer y relevar la trayectoria, diversidad y aporte artístico, patrimonial y social de esta disciplina de las artes escénicas, informó el Ministerio de las Culturas.

La elección del día corresponde a los natalicios de Sergio Guzmán Vallejos y Luis Morales, referentes fundamentales en el desarrollo del arte titiritero en Chile.

“Con esta conmemoración, la primera a nivel nacional, queremos marcar un hito que permita visibilizar el trabajo de los titiriteros que desarrollan a lo largo de todo el país. Esperamos que la instauración de este día en el calendario cultural permita acercar el arte del títere a nuevos públicos, de todas las edades, y de todos los rincones de Chile”, señaló el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

En Santiago se realizará como hito central un homenaje a los referentes de la disciplina y traspaso generacional, con un reconocimiento institucional y ciudadano a Sergio “Tito” Guzmán y Luisa Morales, quien fue Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República.

La actividad contará con la presencia de cultores como Lientur Rojas, Tesoro Humano Vivo 2024, y la participación simbólica de los descendientes de las familias Guzmán Flores y Morán Morales. Esta actividad se realizará hoy a las 16:00 horas en el anfiteatro de la Biblioteca de Santiago. Desde el mediodía estará abierta una muestra de títeres para toda la ciudadanía que exhibirá el trabajo de alrededor de 25 cultores de las regiones Metropolitana, Coquimbo y Valparaíso.

Actividades en comunidades educativas

Durante la semana del 24 al 28 de agosto se realizará una serie de presentaciones en liceos y colegios, a cargo de compañías de diversas regiones. Es el caso de las compañías IntiPuna y Aire Violeta, que tendrán funciones en escuelas de Tocopilla y Calama.

Las compañías The Magic Show y Emotivarte se presentarán en escuelas de San Felipe, mientras que la compañía Manos Arribas y Pirimpilo tendrán funciones en la Biblioteca Municipal de Concepción, y Los Fantoches dictarán un taller de títeres en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Concepción.

En la Región de la Araucanía, las compañías Kanelo Mágico y Ojo Piojo tendrán funciones en escuelas de Villarrica y Temuco. Finalmente, La Rosa Teatro realizará un taller abierto a toda la comunidad escolar de Puerto Octay.

Actividades en todo el país

Casa Oani, en Valparaíso, recibirá a la Compañía de Trayectoria Silencio Blanco para realizar funciones en escuelas de la región; el taller “Actuar de a tres”: actuación por medio de la manipulación de marionetas, dirigido a profesionales de las artes escénicas, y una función abierta al público de la obra “De papel”, el sábado 29 de agosto a las 18:00 horas. Entradas a través de passline.com.

En Viña del Mar se realizará “La Gran Búsqueda del Arte: El Misterio de las Obras Perdidas”, actividad organizada por el Teatro Municipal de Viña del Mar en conjunto con el Museo Artequin Viña del Mar y el Museo del Títere y el Payaso. Esta es una experiencia lúdica y participativa dirigida a niños, niñas y sus familias, que los invita a recorrer y descubrir el patrimonio cultural de la ciudad a través de pistas, desafíos, juegos y personajes. El recorrido comienza en el Teatro el sábado 5 de septiembre a las 11:30 horas y finaliza en el Artequin.

Esta celebración también será el marco para el estreno de la Compañía de Trayectoria Teatro Periplos, quienes presentarán “Ausencias de lluvia” el sábado 29 de agosto a las 17:00 horas en el Cecrea de Valdivia, con entrada liberada previa inscripción. El martes 25 de agosto a las 18:30 horas, la compañía participará en una charla taller abierta al público en el Centro Cultural Ex Farmacia Fernández en la comuna de Río Bueno.