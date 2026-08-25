Amplían detención de funcionario de tribunal de Santiago acusado de colaborar con banda narco

El Juzgado de Garantía de San Bernardo determinó aumentar el plazo de detención de Jaime Inostroza Andrade, funcionario del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que está imputado por haber entregado información a una banda criminal de la región Metropolitana.

El ingeniero informático trabajó durante 29 años en el Poder Judicial. Sin embargo, en las últimas horas, su ciclo laboral llegó a su fin tras un allanamiento en las dependencias del tribunal y en domicilios asociados. Además del delito de cohecho, a Inostroza se le imputa el cargo de revelación de secreto de la Ley 20.000 y obstrucción a la investigación.

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía para completar la realización de diligencias, tales como análisis, el vaciado de la información contenida en el celular del imputado y otras. En la denuncia, el Ministerio de Seguridad Pública se sumó en calidad de querellante.

La defensa del informático había solicitado que, en caso de ampliarse la detención, se le debería trasladar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Esto, por su labor en el Poder Judicial y las implicaciones que tiene. No obstante, la capacidad del recinto está copada, por lo que se estableció mover a Inostroza a la cárcel de Santiago 1.