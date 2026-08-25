“Este nombre no me gusta, quisieron destruir Chile”: expresidente Frei sobre el estallido social

“¿Algún día se terminará de investigar? Dicen que había una comisión investigadora que terminó. Ahora se cerró porque no llegaron a ninguna conclusión, se pelearon y no resolvieron nada. No ayudaron nada a aclarar esto”, criticó el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle durante el seminario de Clapes Universidad Católica, La democracia y sus riesgos: desafíos y camino institucional.

Los dichos del político nacen de los resultados de la comisión especial investigadora por el estallido social de 2019. El informe criticado concluyó que Sebastián Piñera, el mandatario durante los acontecimientos de ese año, no entregó las herramientas necesarias para enfrentar los sucesos violentos o el desorden. Para Frei, el mismo nombre estallido social es molesto y agregó que “yo y muchos en Chile creemos que la verdad de esto no está dicha, no está completada y la necesitamos”.

Además, el expresidente apuntó contra el trabajo del parlamento. “Mientras no tengamos un buen sistema político, el problema de la delincuencia, seguridad y del crecimiento y desarrollo, no se va a conseguir. Con el Parlamento que tenemos no se va a conseguir por ningún motivo”, aseguró.

Durante el seminario, Eduardo Frei también reconoció al período de la Concertación y sus resultados. El exmandatario destacó los últimos 25 años con las mejores cifras de la historia. “Los 25 años de la cocina, como decían. Los 25 años que tienen las mejores cifras económicas, políticas y sociales”, indicó mientras exponía una imagen con los cinco presidentes entre 1990 y 2010.

Por otro lado, acerca de las críticas de este mismo período, comentó que “algunos tratan de desconocer esto, muchos de ciertos sectores que todo el tiempo siguen hablando en contra. Pero revisen las cifras, no hay ningún momento en la historia de Chile en que no tengamos las mejores cifras económicas, políticas y sociales, y que las perdimos”.