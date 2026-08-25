“Es un golpe muy duro”: cineasta Paz Ramírez falleció en accidente de tránsito

La cineasta Paz Ramírez falleció este domingo en un accidente de tránsito en Santiago. El hecho ocurrió por la tarde en la intersección de las calles Andrés Bello y Manuel Montt, cuando Ramírez cruzaba la avenida y fue embestida por un vehículo, cuyo conductor ser dio a la fuga.

“Es un golpe muy duro y la vamos a echar mucho de menos”, comentó a El Mostrador Cristián Jiménez, director artístico de Alga Estudio, un espacio de formación y promoción audiovisual en la región de Los Ríos, donde la artista se desempeñaba como productora ejecutiva.

Nacida el 4 de abril de 1987 en Chile, Ramírez fue guionista, directora, productora y gestora audiovisual. Dirigió dos cortometrajes, “Helechos”, estrenado en Tribeca, y “Proyecto de Verano” (co-dirigido junto a Rocio Huerta), estrenado en Sanfic.

También fue directora de publicidad, en Chile y México, y directora de videoclips, incluyendo temas para la artista colombiana Lido Pimienta. Fue asistente de dirección en numerosos proyectos, entre ellos “NO”, “Prófugos”, “Los 33” y “Bonsái”.

Asimismo, es media hermana de la actriz María José Prieto, según el sitio IMDB.

Estudió Artes Visuales en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También asistió en el Instituto Universitario Nacional de las Artes (UNA) de Argentina y en la Escuela de Cine de Chile, según el mismo sitio.

Este viernes 28 de agosto, desde las 18:00 horas, en Alga habrá “una instancia de encuentro (…) para despedirla junto a quienes fueron parte de su comunidad en Valdivia”, según informaron desde la entidad.

“Le enviamos un abrazo enorme a su familia, amigos, colegas y a toda la comunidad audiovisual que tuvo la suerte de conocerla”, señaló Alga en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por •ALGA• (@algaestudio)