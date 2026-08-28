Cynthia Rimsky obtiene el Premio Nacional de Literatura

La escritora Cynthia Rimsky obtuvo este viernes el Premio Nacional de Literatura, según informó el Ministerio de las Culturas.

La escritora, periodista y académica se convierte en la séptima mujer en recibir este reconocimiento, uno de los máximos galardones que entrega el Estado de Chile a la trayectoria literaria.

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Rimsky (Santiago de Chile, 1962) reside en Argentina. Es profesora de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires y del Diplomado de Escritura de la Universidad Católica Valparaíso.

Ha publicado los libros Poste restante, La novela de otro, Los perplejos, Ramal, El futuro es un lugar extraño, Fui, En obra, La revolución a dedo, La vuelta al perro y Yomurí.

Ha recibido el Premio Juegos Literarios Gabriela Mistral en 1994, el Premio Municipal de Santiago en 2001 por Poste restante, 2017 por El futuro es un lugar extraño y 2021 por La revolución a dedo, el Premio Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional de la Cultura en Chile en 2017 por El futuro es un lugar extraño y el Premio a Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional de la Cultura en 2023 por la novela Yomurí.

Además obtuvo en 2024 el premio Herralde de Novela por “Clara y confusa”.