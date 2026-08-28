Santana llevará caso Cerimedo a Fiscalía y Kast busca bilateral con Milei

1. Santana llevará a Fiscalía posible red de bots vinculada a Cerimedo

El diputado socialista Juan Santana anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales delitos informáticos relacionados con una red de bots atribuida al consultor argentino Fernando Cerimedo. El parlamentario busca esclarecer si estas herramientas influyeron en campañas políticas chilenas. También pidió transparentar los contratos de avisaje de la Secretaría de Comunicaciones, las sociedades de su director y eventuales asesorías digitales contratadas en el extranjero. Santana recordó que tres asesores de José Antonio Kast coincidieron con Cerimedo en la campaña del Rechazo.

2. Kast busca bilateral con Milei mientras Foro Madrid abre flanco interno

El Gobierno inició gestiones para coordinar una reunión bilateral entre José Antonio Kast y Javier Milei durante el Foro Madrid, previsto para el 3 y 4 de septiembre en San Carlos de Apoquindo. Fuentes de Palacio sostienen que el mandatario argentino confirmó informalmente su asistencia, aunque la organización aún no la ratifica. La participación de Kast provoca reparos en sectores de La Moneda y de Chile Vamos por el carácter partidista de la cita, organizada por la Fundación Disenso, ligada a Vox. El eventual encuentro ocurriría después del impasse diplomático por el Estrecho de Magallanes.

3. Vodanovic rechaza rescatar reforma de seguridad y exige retirarla

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, descartó fusionar sus cuatro mociones con la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno. Afirmó que el proyecto carece de viabilidad política y jurídica y pidió al Ejecutivo retirarlo. La parlamentaria propuso priorizar una iniciativa sobre régimen penitenciario especial para personas en prisión preventiva o condenadas por crimen organizado y anunció que prepara una fórmula más acotada sobre seguridad pública. Su negativa reduce las opciones de La Moneda de reunir los 29 votos necesarios para aprobar la reforma en el Senado.

4. Cabo segundo muere baleado en Renca y Fiscalía indaga posible robo

Un cabo segundo de la Subcomisaría Conchalí Norte murió baleado mientras se encontraba de franco en calle 21 de Mayo, en Renca. Información preliminar señala que al menos cuatro sujetos lo habrían abordado para robarle su camioneta y que recibió un disparo en la cabeza. El vehículo permaneció en el lugar y está siendo periciado. El OS-9 de Carabineros trabaja con la Fiscalía ECOH, revisa cámaras y busca establecer la dinámica del ataque. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, pidió no adelantar hipótesis mientras se desarrollan las primeras diligencias.

5. Caso Junaeb expone contratos por más de US$ 1.000 millones al año

Las investigaciones que rodean a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas volvieron a poner el foco sobre uno de los mayores sistemas de contratación pública del país. Junaeb administra contratos por más de mil millones de dólares al año y el Programa de Alimentación Escolar entrega cerca de 4,5 millones de raciones diarias a más de dos millones de estudiantes. La Fiscalía indaga una eventual colusión en el negocio de los vales de alimentación, mientras el caso Soser cuestiona las licitaciones del programa. El sistema también emplea a unas 35 mil manipuladoras de alimentos.

6. DT restringe negociación colectiva en entidades con financiamiento estatal

La Dirección del Trabajo cambió su interpretación sobre las empresas e instituciones que no pueden negociar colectivamente por recibir financiamiento estatal. Un dictamen emitido de oficio dejó sin efecto el criterio del 2023 y amplió el alcance del artículo 304 del Código del Trabajo. La prohibición se aplicará a entidades públicas o privadas cuyo presupuesto haya sido financiado en más de un 50 % por el Estado durante cualquiera de los dos últimos años. El cálculo incluirá aportes, subvenciones y transferencias, pero excluirá pagos estatales por bienes o servicios efectivamente prestados.

7. EE. UU. suspende citas para solicitar visas en todo el mundo

El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para solicitar visas en sus embajadas y consulados de todo el mundo. El Departamento de Estado explicó que la pausa permitirá capacitar a sus funcionarios en una evaluación más estricta y uniforme de los solicitantes, especialmente para identificar a quienes podrían depender de prestaciones públicas. Algunas personas con entrevistas ya programadas recibieron avisos de reprogramación, pero Washington no informó cuánto durará la medida. La decisión profundiza el endurecimiento de la inmigración legal durante el segundo mandato de Donald Trump.

8. Rusia amenaza a Reino Unido y Francia por su apoyo militar a Ucrania

El Gobierno ruso amenazó a Reino Unido y Francia por el apoyo militar a Ucrania. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, advirtió que equipos británicos en territorio ucraniano podrían convertirse en objetivos de represalias si Kiev usa armamento de Londres contra Rusia. Moscú también acusó a París y Berlín de profundizar el conflicto mediante transferencias de tecnología y ejercicios militares. La advertencia coincidió con contactos entre los jefes de inteligencia de Estados Unidos y Rusia, aunque una fuente europea citada por El País no observaba señales de un ataque inminente.