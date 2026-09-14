Netflix presenta el tráiler de miniserie de Pablo Larraín basada en obra de Mariana Enríquez

Netflix reveló el tráiler oficial de Mis muertos tristes, la miniserie de cuatro episodios dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y basada en los cuentos de la premiada escritora argentina Mariana Enriquez.

Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, la serie toma, además, pasajes y personajes de otras obras de Enriquez, como “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría”, para contar la historia de Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, y que intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes.

La llegada de su sobrina Julie, y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

El director, Pablo Larraín, comenta que la miniserie “nos muestra una ciudad, una pobreza, una violencia, gente y clases que han sido olvidadas. Hay abandono, muerte y amor, pero en el fondo el terror está en lo cotidiano”.

La miniserie celebrará su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que parte el 18 de septiembre, antes de su estreno en Netflix el 24 de septiembre.