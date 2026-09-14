Netflix presenta el tráiler de miniserie de Pablo Larraín basada en obra de Mariana Enríquez
Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, la serie de cuatro episodios llegará a la plataforma el 24 de septiembre. Cuenta la historia de Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, y que intenta procesar la muerte de su madre.
Netflix reveló el tráiler oficial de Mis muertos tristes, la miniserie de cuatro episodios dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y basada en los cuentos de la premiada escritora argentina Mariana Enriquez.
Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, la serie toma, además, pasajes y personajes de otras obras de Enriquez, como “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría”, para contar la historia de Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, y que intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes.
La llegada de su sobrina Julie, y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.
El director, Pablo Larraín, comenta que la miniserie “nos muestra una ciudad, una pobreza, una violencia, gente y clases que han sido olvidadas. Hay abandono, muerte y amor, pero en el fondo el terror está en lo cotidiano”.
La miniserie celebrará su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que parte el 18 de septiembre, antes de su estreno en Netflix el 24 de septiembre.
En la obra, Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.
Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.
Ficha técnica
Dirección: Pablo Larraín
Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete
Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso
Dirección de fotografía: Sergio Armstrong
Diseño de producción: Rodrigo Bazaes
Asistente de dirección: Waldo Salgado
Dirección de producción: Alejandro Wise
Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez
Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez
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