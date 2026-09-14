Camioneta activa mina antitanque en frontera con Perú: investigan posibles víctimas

Una camioneta activó una mina antitanque durante la noche del domingo tras ingresar a un campo minado en la frontera entre Chile y Perú, a la altura del Hito 16. El vehículo quedó completamente incendiado y, hasta ahora, las autoridades no han podido determinar cuántas personas viajaban en su interior ni confirmar la existencia de heridos o fallecidos.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas y es investigado por la Fiscalía de Arica y Parinacota, la Policía de Investigaciones y personal especializado del Ejército.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Delegación Presidencial Regional, la camioneta se desplazaba de norte a sur, desde Tacna hacia Arica, cuando ingresó al sector minado.

Fueron los operadores de las cámaras del sistema de vigilancia fronteriza (SIFRON) quienes detectaron lo ocurrido.

“Operadores de cámaras de la SIFRON advirtieron una explosión en el sector Hito 16, evidenciando que la camioneta estaba en llamas, por lo que se procede a activar los protocolos para que un dron térmico comenzara a rastrear el sector”, informó la autoridad regional.

La Fiscalía también confirmó que el vehículo activó específicamente una mina antitanque y ordenó iniciar las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

“La fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr, instruyó que la Brigada de Homicidios de la PDI, con el apoyo de personal especializado del Ejército de Chile, realice las diligencias investigativas luego que un vehículo ingresara a una zona de campo minado, a la altura del Hito 16 fronterizo con Perú, activando una mina antitanque”, informó el Ministerio Público.

Las características del lugar dificultan el acceso inmediato hasta el vehículo, por lo que se desplegó un dron térmico para rastrear el área mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

La Delegación Presidencial precisó además que el camino por el cual se accede al sector se encuentra “correctamente señalizado, cerrado con alambre y señalética internacional sobre la existencia de ese campo minado en el lugar”.

Las primeras alertas sobre el episodio surgieron durante la madrugada, cuando habitantes reportaron fuertes detonaciones en el área fronteriza. Posteriormente, las autoridades regionales confirmaron la explosión y el incendio de la camioneta.

Las diligencias permanecen en desarrollo y el principal antecedente todavía pendiente es establecer quiénes se encontraban dentro del vehículo al momento de la explosión.

“Hasta ahora no es posible informar por heridos o fallecidos”, indicó la Delegación de Arica, mientras continúan las labores en el sector.