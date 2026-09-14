Liga de Primera: Colo Colo cede puntos mientras que la UC y la U acortan distancia
Colo Colo igualó 1-1 con Deportes Concepción y quedó con 54 puntos, mientras Universidad Católica venció 3-2 a Palestino y la U goleó 3-0 a La Serena. Cruzados y azules llegaron a 42 unidades y redujeron a 12 puntos la distancia con el líder.
Colo Colo sigue con una holgada ventaja en la cima de la Liga de Primera 2026, pero la fecha 23 permitió que sus principales perseguidores recortaran distancia. Los albos empataron 1-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental, mientras Universidad Católica y Universidad de Chile consiguieron sendos triunfos para quedar a 12 puntos del líder.
El cuadro albo llegó a 54 unidades después de un partido en el que debió remar desde atrás. Deportes Concepción abrió rápidamente el marcador con Norman Rodríguez, quien anotó a los 12 minutos y puso en ventaja al conjunto lila.
Colo Colo buscó la igualdad durante el resto del encuentro, pero recién pudo encontrarla en el tramo final. A los 78 minutos, un autogol de Fernando Martínez estableció el 1-1 definitivo y evitó la derrota del puntero.
El empate fue aprovechado por Universidad Católica, que el sábado consiguió una trabajada victoria por 3-2 ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Los cruzados comenzaron de manera arrolladora. Fernando Zampedri abrió la cuenta cuando apenas transcurría un minuto y Diego Corral aumentó la ventaja a los 22′. Palestino reaccionó mediante Enzo Roco a los 28′ y Joe Abrigo consiguió el empate a los 58′.
Cuando el encuentro se había complicado para la UC, Zampedri volvió a aparecer. El delantero convirtió de penal a los 73 minutos, completó su doblete y aseguró tres puntos que llevaron a los cruzados hasta las 42 unidades.
Universidad de Chile respondió este domingo y también alcanzó los 42 puntos tras golear por 3-0 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.
Después de una primera mitad sin goles, Agustín Arce abrió el marcador a los 46 minutos. Apenas seis minutos después, Fabián Hormazábal puso el 2-0, mientras Igor Lichnovsky cerró la goleada en los descuentos.
El resultado dejó a azules y cruzados igualados en puntaje y separados únicamente por la diferencia de gol en la disputa por el Chile 2. Universidad Católica registra +17 y Universidad de Chile +16.
Más atrás, Everton consiguió un importante triunfo como visitante al superar por 3-1 a Ñublense en Chillán. Alan Medina anotó dos veces, una de ellas de penal, y Josué Ovalle marcó el restante para los ruleteros. Fernando Ovelar convirtió el descuento del conjunto local.
Cobresal, en tanto, tomó aire con un ajustado 3-2 frente a Coquimbo Unido en El Salvador. Juan Fuentes, Christian Moreno y Guillermo Pacheco marcaron para los mineros, mientras Pablo Rodríguez y Lucas Pratto descontaron para los visitantes.
Audax Italiano también sumó de a tres al imponerse por 1-0 a O’Higgins en La Florida gracias a la anotación de Giovani Chiaverano a los 27 minutos.
La fecha 23 continuará este lunes con el duelo entre Unión La Calera y Deportes Limache, programado para las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán. El encuentro entre Universidad de Concepción y Huachipato, en tanto, aparece programado para el viernes 2 de octubre.
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