A 53 años de su asesinato, nominan canción de Víctor Jara a Grammy Latino en voz de Manuel García

A 53 años de su asesinato, una de las canciones de Víctor Jara ha sido nominado al Grammy Latino en voz de Manuel García.

El trovador ariqueño publicó hace unos meses “Deja la vida volar” para la versión televisiva de la clásica novela de Isabel Allende “La Casa de los Espíritus” de Amazon Prime, y hoy la banda de sonido figura entre las nominadas al Latin Grammy como “Mejor Música para Medios Audiovisuales”.

Se trata de una producción a cargo del argentino Tomás Videla que incluye el tema de Víctor Jara interpretado por Manuel García (ESCUCHA AQUÍ) además dos autorías inéditas de García “Blancaluna” interpretada por NIKOKONT y “Himno del pueblo” en voz de Angelo Pierattini.

“Deja la vida volar” fue publicada originalmente en el álbum debut como solista de Víctor Jara, en 1966.

La nominación coincide con su exitoso cierre de gira “Pánico” con cuatro conciertos sinfónicos -agotados y aclamado por la crítica- y el estreno de su nueva canción “Bajo una nube gris” como adelanto de su nuevo álbum, el undécimo de su discografía como trovador, grabado en los Estudios Ojalá de La Habana y del que ya se conoce “POR EL CAMINO (al Aprendiz)”.

También el músico anunció su próxima gira “Al final de este viaje” interpretando a Silvio Rodríguez coincidiendo con el 80 de natalicio del cantautor cubano el trovador chileno estrenará próximamente México su nuevo concierto dedicado íntegramente al repertorio del autor de “Ojalá”.

Este nuevo espectáculo, con el que García recorrerá Chile durante el próximo año, incluye dos noches en el Teatro Nescafé de las Artes los días 5 y 6 de marzo (entradas a la venta en Ticketmaster). Además en octubre hará tres presentaciones en España.