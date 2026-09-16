Vuelve a Santiago el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos

El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH) volverá a celebrarse en Santiago a partir del próximo viernes 25 de septiembre.

El FICDH es un proyecto cultural fundado por el Instituto Multimedia de Derechos Humanos (IMD) de Argentina que invita a descubrir cómo el cine puede potenciar la conciencia y el compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos.

Con 22 ediciones a lo largo de casi 30 años, el Festival se ha consolidado como uno de los espacios de referencia del cine social en la región. En esta nueva edición en Chile, se exhibirán producciones audiovisuales recientes con impacto social que visibilizan historias sobre memoria y dictadura, territorio, pueblos originarios, colonialismo y migraciones, entre otras temáticas.



Inauguración

La función de apertura se realizará el viernes 25 de septiembre a las 20 h en el Centro de Cine y Creación (CCC), con el documental brasileño «Não Haverá mais história sem nós» (Nunca más una historia sin nosotros), dirigido por Priscilla Brasil.

En este manifiesto fílmico, dos cineastas amazónicos denuncian el proceso histórico de invención y explotación de la selva como un supuesto “Jardín del Edén inagotable”, y revelan cómo el racismo y los prejuicios siguen organizándose en torno a la idea de un territorio vacío e incapaz de hablar por sí mismo.

La memoria histórica tendrá un lugar destacado en la programación con películas como «Bajo las banderas, el sol» de Juanjo Pereira —ganadora del Premio FIPRESCI en la Berlinale 2025 y seleccionada para representar a Paraguay en los Premios Óscar—, que reconstruye el impacto en la actualidad de la dictadura de Alfredo Stroessner a partir de archivos inéditos; y el estreno del film argentino «Éramos tan flacos» de Carlos Castro, que recupera archivos en VHS de la resistencia estudiantil de los años 90 frente a las políticas neoliberales.

El eje de territorio, pueblos originarios y colonialismo estará presente con la proyección de «L’Arbre de l’Authenticité» (El árbol de la autenticidad) de Sammy Baloji —premiada en Visions du Réel y en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR)—, sobre las huellas del colonialismo belga en la selva congoleña; y la película australiana «Sweet As» de Jub Clerc —ganadora del Oso de Cristal (Generation Kplus) en la Berlinale 2023—, sobre el viaje transformador de una adolescente de origen indígena por la región de Pilbara.

La programación se completa con el estreno en Chile del film «Notas sobre un destierro», de Gustavo Castro, que revisita los registros de un encuentro con una familia brasileño-palestina en Cisjordania a la luz de los acontecimientos posteriores al 7 de octubre de 2023. Además, antes de cada largometraje se proyectarán cortometrajes chilenos, seleccionados a partir de una convocatoria abierta.

La programación completa del Festival estará disponible próximamente en www.ficdh.com y en las redes sociales del festival (@festivalficdh en Instagram, Facebook, YouTube y Tiktok). Las entradas estarán a la venta en las boleterías virtuales de las sedes: Centro Arte Alameda – Passline y CCC – Ecopass.

El FICDH cuenta con el apoyo de la Embajada de Australia, la Embajada de Palestina y la Representación Valonia-Bruselas en Chile, además de la participación de El Mostrador, El Ciudadano y Revista La Máquina como Media Partners.

PROGRAMACIÓN POR DÍA

FUNCIÓN DE APERTURA

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE, 20 H – Centro de Cine y Creación (CCC)

Não Haverá mais história sem nós (Nunca más una historia sin nosotros)

Dir: Priscilla Brasil

Brasil (Portugal) / 2024 / 76′ / Documental / +13

En este manifiesto fílmico, dos cineastas amazónicos deciden denunciar el proceso histórico de invención y explotación de la selva como un Jardín del Edén inagotable. Entre Múnich y Belém, sumergidos en un mar de greenwashing que los ahoga diariamente, revelan cómo el racismo y los prejuicios, en Brasil y en todo el mundo, siguen organizándose en torno a la idea de un “vacío demográfico salvaje” incapaz de hablar por sí mismo.

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE, 16.45 H – Centro Arte Alameda



ESTRENO EN CHILE

Sweet As

Dir: Jub Clerc

Australia / 2022 / 87′ / Ficción / +13

Con problemas en el frente familiar, Murra, de 16 años, está al borde de estallar. Hasta que su tío policía desvía su conducta autodestructiva con un salvavidas: un “foto-safari para chicos en riesgo”. Murra no está del todo convencida, pero pronto se une a Kylie, Sean, Elvis, Fernando y Mitch en un viaje en colectivo transformador por la región de Pilbara, donde aprenderán sobre la amistad, los primeros enamoramientos y sobre sí mismos.



La película ganó el Oso de Cristal (Generation Kplus) en la Berlinale 2023.

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE, 17 H – Centro Arte Alameda

Bajo las banderas, el sol

Dir: Juanjo Pereira

Paraguay (Argentina, EEUU, Francia, Alemania) / 2025 / 90′ / Documental / ATP

A través de imágenes inéditas y olvidadas durante mucho tiempo, este documental saca a la luz la maquinaria oculta de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, uno de los regímenes más duraderos de la historia. Desde la propaganda hasta las transmisiones internacionales, la película expone cómo los medios de comunicación moldearon el poder, controlaron la memoria y construyeron un legado que aún perdura en la actualidad.

La película ganó el Premio FIPRESCI en la Berlinale 2025 y fue seleccionada para representar a Paraguay en los Premios Óscar.

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE, 19 H – Centro Arte Alameda

L’Arbre de l’Authenticité (El árbol de la autenticidad)

Dir: Sammy Baloji

República Democrática del Congo (Bélgica, Francia) / 2025 / 89′ / Experimental / ATP

Asentado en la selva tropical más grande de África se encuentra uno de los tantos vestigios del esfuerzo de Occidente por controlar tanto las naciones como la naturaleza: uno de los centros de investigación de agricultura tropical más importantes del mundo. El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Agrícolas de Yangambi (INERA), ubicado a orillas del río Congo, fue un centro científico de desarrollo en su apogeo. Hoy en día, es una amalgama entre selva y ruinas, en donde las preguntas sobre el conocimiento, el poder y el acceso aún permanecen.

La película fue premiada en Visions du Réel (Nyon, Suiza) y en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR).

JUEVES 1 DE OCTUBRE, 20 H – Centro de Cine y Creación (CCC)

ESTRENO EN CHILE

Éramos tan flacos

Dir: Carlos Castro

Argentina / 2025 / 80′ / Documental / ATP

Durante la segunda mitad de la década de los 90, en la ciudad estudiantil de La Plata, en Argentina, un muchacho maravillado con la vida universitaria registra todo con una cámara VHS. Es el contexto de confrontación de los estudiantes con el gobierno por la aplicación de la Ley de Educación Superior y el comienzo de una militancia universitaria que resiste las políticas neoliberales que pregonan el fin de la historia.

VIERNES 2 DE OCTUBRE, 20 H – Centro de Cine y Creación (CCC)

ESTRENO EN CHILE

Notas sobre un destierro

Dir: Gustavo Castro

Brasil / 2025 / 80′ / Documental / + 13

Las filmaciones del encuentro con una familia brasileño-palestina en la Cisjordania de 2018 son revisitadas después del 7 de octubre de 2023. Lo que iba a ser una película sobre las posibilidades de coexistencia en una tierra ocupada se transforma en una brutal reflexión sobre la colonización, el apartheid, el genocidio y la reciente proliferación de imágenes de guerra, producidas por las propias víctimas de una masacre que se repite a lo largo del tiempo.