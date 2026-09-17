Ruta del Encuentro se consolida como el mayor concurso nacional de arte público

Con postulaciones provenientes de todas las regiones de Chile y de artistas chilenos residentes en el extranjero, cerró esta semana el concurso público de la Ruta del Encuentro, consolidándose como la instancia más masiva de participación de artistas profesionales y aficionados a nivel nacional.

La convocatoria superó las 1.350 postulaciones, dando cuenta del interés que alcanzó una invitación que buscaba abrir un espacio para que artistas de distintas trayectorias pudieran ser parte de un proyecto que invita a imaginar el encuentro de una manera inédita para el país.

De las propuestas recibidas, seis serán seleccionadas por un jurado integrado por destacadas figuras del mundo de las artes, los museos y las comunicaciones, junto con autoridades públicas, entre ellas el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La séptima será elegida mediante votación ciudadana. Estas siete obras formarán parte del circuito de 21 murales de gran formato que contempla la Ruta del Encuentro.

Gabriela Guzmán, directora ejecutiva de la Ruta del Encuentro de la corporación 3xi, destacó la amplia representación territorial que logró la convocatoria.

“La respuesta que recibimos demuestra que la vocación de encuentro que moviliza este proyecto se está haciendo patente en cada una de sus etapas, desde la colaboración de los impulsores, que logró la inédita reunión de once bancos que forman la Banca por el Arte, hasta la amplia diversidad de jurados y artistas que iremos develando en las próximas semanas y que serán los autores de los otros 14 murales’’.

El resultado será parte de un proyecto que marca un precedente para la relación entre arte y espacio público en Chile. Por primera vez una nueva línea de Metro será inaugurada con obras de arte en todas sus estaciones. La futura Línea 7 contará así con un circuito artístico concebido para acompañar el recorrido cotidiano de sus pasajeros y acercar obras de arte a millones de personas.

Paulina del Campo, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro, agregó:

“Estamos muy felices de que la invitación de Metro, la Corporación 3xi y la Banca por el Arte haya recibido una respuesta tan amplia: Más de mil trescientas postulaciones provenientes de todas las regiones del país y también del extranjero. Es un gran comienzo para un proyecto que busca reunir distintas experiencias e identidades en torno al encuentro y darles un lugar en nuestra futura Línea 7. Los murales que surjan de este proceso se sumarán a las obras que ya forman parte de la red, acercando el arte a la vida cotidiana de nuestros pasajeros”, expresó Paulina del Campo.

Para sus impulsores, el alcance de la convocatoria confirma la capacidad del arte público para generar una instancia de participación que trasciende el circuito tradicional de las artes visuales. El proyecto busca que la nueva línea de Metro no solo sea una infraestructura de transporte, sino también un espacio donde las personas puedan encontrarse con el arte como parte de su experiencia cotidiana.

La Ruta del Encuentro es una iniciativa impulsada por la Banca por el Arte (BCI, Banco BICE, BTG Pactual, Banco de Chile, Banco Consorcio, Banco Falabella, Banco Internacional, Banco Itaú Chile, Banco Ripley, Banco Santander y Scotiabank Chile) y desarrollada por la Corporación 3xi en conjunto con Metro de Santiago y su Corporación MetroArte, como proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales.

El cierre del concurso abre ahora una nueva etapa: la evaluación de las propuestas y el trabajo del jurado que definirá parte de las obras que integrarán este circuito. Para quienes han impulsado la iniciativa, el número y la diversidad de las postulaciones constituyen ya uno de los primeros hitos de un proyecto que busca dejar una nueva relación entre arte, ciudad y transporte público.