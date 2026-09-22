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Falleció el maestro de la danza Sergio Valero CULTURA Crédito: Ministerio de las Culturas

Falleció el maestro de la danza Sergio Valero

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Por: El Mostrador Cultura

Su trayectoria como bailarín y docente, su pasión por la danza y su recordado paso como jurado de “El Baile en TVN” dejaron “una huella en nuestra cultura y en quienes encontraron en el baile una forma de expresión y encuentro”, indicó el Ministerio de las Culturas.

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El Ministerio de las Culturas lamentó este martes el fallecimiento del maestro de danza Sergio Valero, Sello de Excelencia en Cultura 2016 – Área de Danza.

La secretaría de Estado calificó a Valero de “emblemático bailarín, figura de la danza en Chile y querido profesor de varias generaciones”.

Añadió que su trayectoria como bailarín y docente, su pasión por la danza y su recordado paso como jurado de “El Baile en TVN” dejaron “una huella en nuestra cultura y en quienes encontraron en el baile una forma de expresión y encuentro”.

“Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos, estudiantes y a toda la comunidad de la danza que hoy lamenta su partida”, indicó la publicación.

“Su legado seguirá presente en cada escenario y en cada persona a la que inspiró”.

El velorio se realizará este martes 21, entre las 12:00 y las 19:30 horas, en la Parroquia La Anunciación (Pedro de Valdivia 1850). La misa y el funeral están programados para el miércoles 22, también en la Parroquia La Anunciación y en el Parque del Recuerdo (Av. Américo Vespucio 555, Huechuraba), con horarios aún por confirmar.

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