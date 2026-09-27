Película chilena “Al sur del invierno está la nieve” premiada en Festival de Cine de Bariloche
Dirigido por Sebastián Vidal Campos, resultó ganador en la Competencia Binacional de Largometrajes del certamen que termina este domingo. También fue premiado, en la misma sección, el filme “Esto lo soñé antes”, dirigido por Javier Castro.
El documental chileno “Al sur del invierno está la nieve”, dirigido por Sebastián Vidal Campos, resultó ganador en la Competencia Binacional de Largometrajes de la 14ª edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB), que se desarrolla hasta el 27 de septiembre en el sur argentino. También fue premiado, en la misma sección, “Esto lo soñé antes”, dirigido por Javier Castro.
El jurado destacó la película “por tomar al territorio patagónico como protagonista y marcar el contexto de supervivencia humano y animal”, en una distinción que pone en valor una de las características centrales de la obra: la construcción de un relato en estrecha relación con el paisaje y las condiciones de vida de la Patagonia.
“Es la tercera vez que presentamos la peli en Argentina”, cuenta Vidal Campos, quien destaca especialmente la posibilidad de que la obra pueda circular por distintos puntos del país y encontrarse con públicos de diferentes regiones. “Es bonito para nosotros que la peli se haya podido mostrar en distintas regiones considerando que la Patagonia chileno-argentina tiene muchas cosas en común”, señala.
La producción forma parte de la participación chilena en esta edición del FAB, que reúne películas de distintos países de Latinoamérica y propone un espacio de encuentro para realizadores y realizadoras de la región.
La película fue realizada a lo largo de ocho años y registra cinco inviernos. Ese extenso proceso de producción permitió construir una mirada sobre el territorio, sus ciclos naturales y las condiciones de vida en una de las zonas más australes de la Patagonia.
Para su director, uno de los aspectos más significativos de la experiencia de presentar la película ante el público tiene que ver con la posibilidad de generar una conexión que vaya más allá de la pantalla. “Para mí es muy lindo cuando la gente se permite conectar con la película, que no es fácil de digerir por el ritmo que tiene o por este tono más poético”, explica. Cuando se logra traspasar esa frontera y se logra llegar al alma de las personas es lo que más me conmueve como director”.
La participación de Al sur del invierno está la nieve forma parte de la presencia chilena en el FAB 2026, que incluyó tres largometrajes y seis cortometrajes en distintas competencias.
En tanto que el film “Esto lo soñé antes” dirigido por Javier Castro obtuvo premios a Mejor Sonido y Mejor Interpretación de la Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes, que reúne producciones de Argentina y Chile en el Festival organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro.
“Empezar a volver” premiado en la Competencia de Cortometrajes
La participación chilena en el FAB también tuvo otro reconocimiento. El cortometraje Empezar a volver, dirigido por David Ovando Torres, realizado en Valdivia, recibió el premio oficial de la Competencia Patagónica Binacional de Cortometrajes, que reúne producciones de Argentina y Chile. La película obtuvo además el Premio a la Mejor Actuación.
La 14ª edición del Festival Audiovisual Bariloche se desarrolla del 21 al 27 de septiembre en la ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche, en el sur argentino, con competencias, muestras, actividades de formación y espacios de encuentro para realizadores y realizadoras de la región y de Latinoamérica.
TODOS LOS GANADORES DE LA 14° EDICIÓN DEL FESTIVAL AUDIOVISUAL BARILOCHE
SECCIÓN OFICIAL – COMPETENCIA NACIONAL DE LARGOMETRAJES
Premios Oficiales
- Todas las fuerzas — Luciana Piantanida — Argentina
- Plata o mierda — Toia Bonino y Marcos Joubert — Argentina
- Mejor Interpretación: Todas las fuerzas — Luciana Piantanida — Argentina
- Mejor Fotografía: Los caminantes de la calle — Juan Martín Hsu — Argentina
- Mejor Montaje: Brücher. Crónica botánica inaudita — Mariana Guzzante y Camila Menéndez — Argentina
- Mejor Sonido: La noche está marchándose ya — Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas — Argentina
Premios Especiales
- Premio Sendfiles: Los caminantes de la calle — Juan Martín Hsu — Argentina
- Premio Ficción Arte: Los caminantes de la calle — Juan Martín Hsu — Argentina
- Premio ADF: Plata o mierda — Toia Bonino y Marcos Joubert — Argentina
- Mención Especial ADF: La noche está marchándose ya — Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas — Argentina
- Premio Argentores al Mejor Guión Documental: Brücher. Crónica botánica inaudita — Mariana Guzzante y Camila Menéndez — Argentina
- Mención Especial Argentores al Guión Documental: Plata o mierda — Toia Bonino y Marcos Joubert — Argentina
- Premio Fundación SAGAI – Mejor Interpretación Femenina: Todas las fuerzas — Luciana Piantanida — Argentina
- Premio Fundación SAGAI – Mejor Interpretación Masculina: Los caminantes de la calle — Juan Martín Hsu — Argentina
- Premio DocuDAC – Mejor Documental Argentino en Competencia Nacional de Largometrajes: Plata o mierda — Toia Bonino y Marcos Joubert — Argentina
- Premio AADA – Mejor Dirección de Arte: Los caminantes de la calle — Juan Martín Hsu — Argentina
SECCIÓN OFICIAL – COMPETENCIA BINACIONAL DE LARGOMETRAJES
Premios Oficiales
- Al sur del invierno está la nieve — Seba Vidal Campos — Chile
- Acá no pasa nada — Sebastián Labaronne — Argentina
- Mejor Fotografía: Al sur del invierno está la nieve — Seba Vidal Campos — Chile
- Mejor Interpretación: Esto lo soñé antes — Javier Castro — Chile
- Mejor Montaje: Acá no pasa nada — Sebastián Labaronne — Argentina
- Mejor Sonido: Esto lo soñé antes — Javier Castro — Chile
Premios Especiales
- Premio Sendfiles: Iberah — Alejo Estrabou — Argentina
- Premio APIMA “Corporativismo por la producción” – Mejor Producción: Acá no pasa nada — Sebastián Labaronne — Argentina
SECCIÓN OFICIAL – COMPETENCIA LATINOAMERICANA DE LARGOMETRAJES
Premios Oficiales
- Nunkui — Verenice Benitez — Ecuador
- Me niego rotundamente — Nina Wara — Bolivia
Premios Especiales
- Premio Sendfiles: Nimuendajú — Tania Anaya — Brasil
SECCIÓN OFICIAL – COMPETENCIA BINACIONAL DE CORTOMETRAJES ARGENTINA–CHILE
Premios Oficiales
- Primer Premio: Conociendo a Cuqui Honik — Luis Urquiza — Argentina
- Segundo Premio: Inchegen Awka Liwen — Yvana Juárez — Argentina
- Tercer Premio: Empezar a volver — David Ovando Torres — Chile
- Premio Actuación: Empezar a volver — David Ovando Torres — Chile
- Premio Sonido: Algo para recordar — Estanislao Cortada — Argentina
- Premio Fotografía: Inchegen Awka Liwen — Yvana Juárez — Argentina
- Premio Montaje: Seis de abril — Agnese Boaretto — Argentina
- Mención Especial: La fe — Walter Ponzo Ferrari Calcumil — Argentina
Premios Especiales
- Premio Sendfiles: Algo para recordar — Estanislao Cortada — Argentina
- Premio Asociación Francesa: Inchegen Awka Liwen — Yvana Juárez — Argentina
- Premio MUBI: Conociendo a Cuqui Honik — Luis Urquiza — Argentina
- Premio Canal 10 y RTN – Competencia Patagónica Binacional de Cortometrajes Argentina–Chile: Empezar a volver — David Ovando Torres — Chile
SECCIÓN OFICIAL – COMPETENCIA NACIONAL DE CORTOMETRAJES
Premios Oficiales
- Primer Premio: Todos los nombres empiezan con M — Carla Scolari — Argentina
- Segundo Premio: Oportuncrisis — Rolando Javier Curten y Matías Molchadsky — Argentina
- Mención Especial: Las fuerzas extrañas — Santiago Charriere — Argentina
- Premio Actuación: Todos los nombres empiezan con M — Carla Scolari — Argentina
- Premio Montaje: Beibi Siter — Carla Pezé Di Carlo — Argentina
- Premio Sonido: Marazul — Paulo Pécora — Argentina
- Premio Fotografía: Los mentirosos — Eduardo Braun Costa — Argentina
Premios Especiales
- Premio Sendfiles: La cerrillana — Andrea Urquiola — Argentina
- Premio Canal 10 y RTN – Competencia Nacional de Cortometrajes: Todos los nombres empiezan con M — Carla Scolari — Argentina
SECCIÓN OFICIAL – COMPETENCIA LATINOAMERICANA DE CORTOMETRAJES
Premios Oficiales
- Primer Premio: Bolero Rojo — Ángel Molina Navarro — Paraguay
- Segundo Premio: Capim — Julia Munhoz y Caio Pimenta — Brasil
Premios Especiales
- Premio Sendfiles: Bolero Rojo — Ángel Molina Navarro — Paraguay
- Premio MUBI: Despojo — Roma Consuelo Corrales Ávila — Perú
SECCIÓN OFICIAL – COMPETENCIA BINACIONAL ARGENTINA–CHILE DE CORTOMETRAJES UNIVERSITARIOS
Premios Oficiales
- Volver a verte — Román Ruberti Godoy — Argentina
- 028, Los niños cantores — Lucía Carrizo — Argentina
- La cara de mi madre — Anabel Villalba y Berenice Zapiola — Argentina
Premios Especiales
- Premio MUBI: Los niños cantores — Lucía Carrizo — Argentina
- Premio Sendfiles: Los niños cantores — Lucía Carrizo — Argentina
- Premio Flixxo: La cara de mi madre — Anabel Villalba y Berenice Zapiola — Argentina
- Premio Flixxo: Volver a verte — Román Ruberti Godoy — Argentina
- Premio Canal 10 y RTN – Competencia de Cortometrajes Universitarios: Volver a verte — Román Ruberti Godoy — Argentina
SECCIÓN OFICIAL – COMPETENCIA NACIONAL DE VIDEOCLIPS
Premios Oficiales
- Farolito — Inti Patrón y Maite Mugica — Argentina
- Sensei — Carlos Echeverría — Argentina
- Dos para escapar — Guadalupe Sanz — Argentina
SECCIÓN OFICIAL – COMPETENCIA NACIONAL DE VIDEODANZA
Premios Oficiales
- Emotio — Leonel Cieri — Argentina
- Too Much — Anita Zanelli — Argentina
- La vida es un malambo — Tobías Planes — Argentina
PEC – PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANO
Premios FAB
- 1er Premio – Proyecto ganador de ficción: Golpes secos — Cristian Fernández Scriva — Argentina
- 2do Premio – Proyecto ganador documental: Volviendo a Ceferino — Franco Pichiman — Argentina
- Mención Especial del Jurado: Estridentes — Abi Larotonda — Argentina
Premios Especiales
- Premio Acreditación a Ventana Sur 2026: Cuando avanza la niebla — Jaime Bernardo Díaz Díaz — Chile
- Premio Acreditación a Ventana Sur 2026: Tornado del 97 — Paula Florencia Burna Elstner — Argentina
- Premio Latin Arab: Liminal — Jorge Vargas — Argentina
- Premio Sendfiles: Perón o muerte. Filmar la resistencia — Igor Galuk — Argentina
- Premios de las Alturas – Pase directo al 8.º Doculab de las Alturas 2026: Cuando avanza la niebla — Jaime Bernardo Díaz Díaz — Chile
- Premios de las Alturas – Pase directo al 9.º Lab de las Alturas 2027: El pulso de la luna — Bianca Fidani — Argentina
- Premio Pulsar: Perón o muerte — Igor Galuk — ArgentinaOrganizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro.
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