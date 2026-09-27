Pulso Ciudadano: Kast vuelve a retroceder y crece distancia entre rechazo y apoyo a su gestión

La desaprobación del Presidente José Antonio Kast subió a 57,6 % en septiembre, mientras su aprobación cayó a 28,2 %, según la última encuesta Pulso Ciudadano. Frente a agosto, el rechazo aumentó 3,2 puntos porcentuales y el respaldo retrocedió 5,6, con lo que el Mandatario perdió parte de la recuperación registrada el mes anterior.

El estudio de Activa Research sitúa en 14,2 % a quienes no saben cómo evaluar la conducción del Gobierno. La distancia entre desaprobación y aprobación se amplió de 20,6 puntos en agosto a 29,4 en septiembre.

En agosto, Kast había alcanzado un respaldo de 33,8 %, después del 25,6 % registrado en la segunda quincena de julio. Aunque la medición actual vuelve a ubicarlo bajo el 30 %, no constituye su mínimo: ese registro corresponde a julio, cuando también alcanzó su mayor desaprobación, con 58,9 %.

Desaprobación mayoritaria en todos los grupos de edad

La evaluación negativa supera el 50 % en los cuatro tramos etarios del estudio. Entre las personas de 31 a 40 años y de 41 a 50 años llega a 61,3 %, mientras que entre los jóvenes de 18 a 30 años alcanza 59,8 %. En este último segmento, la aprobación es de 18 %, frente al 36,5 % entre quienes tienen 51 años o más.

Por posición política, Kast obtiene un 58,8 % de aprobación entre quienes se identifican con la derecha, grupo en el que un 28,7 % desaprueba su gestión. En el centro, el respaldo llega a 32,7 % y el rechazo a 55 %. Entre quienes no tienen posición política, esas cifras son de 20,6 % y 60,9 %, respectivamente.

La confianza también presenta un deterioro respecto de agosto. Quienes declaran poca o ninguna confianza en el Presidente aumentaron de 51,8 % a 57,7 %, mientras que quienes manifiestan mucha o total confianza disminuyeron de 24,2 % a 19,3 %. Otro 23 % expresa una confianza mediana.

Gabinete registra un 63,6 % de desaprobación

La evaluación del equipo ministerial es más negativa que la del Mandatario: un 63,6 % desaprueba la labor de los ministros y ministras, frente a un 21,2 % que la aprueba. Un 15,2 % no sabe cómo evaluarla.

En otro de los temas consultados, un 41,8 % se declara de acuerdo o muy de acuerdo con la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. Un 25,3 % está en desacuerdo o muy en desacuerdo y un 32,9 % no se inclina por ninguna de esas posiciones.

La encuesta se realizó entre el 23 y el 25 de septiembre mediante 1.086 entrevistas a mayores de 18 años, a través de un panel online con cobertura nacional. El diseño es no probabilístico y la muestra fue ponderada por género, edad, zona y grupo socioeconómico. Activa informa un margen de error referencial de ±3 puntos porcentuales, calculado bajo supuestos de aleatoriedad simple y con un nivel de confianza de 95 %.

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Pulso_Ciudadano_Septiembre_2026