Marlon Fuentes, el bailarín de Cañete que llegó al escenario de Shakira en Madrid

“Shakira cumplió la primera de las 12 noches programadas para su residencia madrileña en el Espacio Iberdrola Music, en Villaverde (sur de la capital), en un complejo construido para la ocasión que la estrella denomina Macondo Park, una osada referencia al nombre del lugar donde se desarrolla la inmortal Cien años de soledad, de su paisano Gabriel García Márquez”, publica el diario El País, España.

Dentro de este mega concierto que resuena en todo el mundo hay un chileno: Marlon Fuentes, bailarín de Shakira. Hace tres años, Marlon Fuentes se fue de Chile para comerse el mundo.

Nacido en Cañete, en la Región del Biobío, su carrera como bailarín la inició a los 17 años. Lleva 13 años bailando. “Mi primer trabajo como bailarín, con un artista, fue con Augusto Schuster.

“Empecé con Augusto Schuster y después ya empecé a trabajar más con otros artistas chilenos: Con el Marcianeke; con el Políma, Young Cister, entre otros. También, antes de irme, fui parte del ballet del Festival de Viña”.

Marlon Fuentes fue parte del ballet del Festival de Viña del Mar 2023 a cargo del destacado coreógrafo internacional, Danny Lugo. “En Chile trabajé con Ivy Queen. Trabajé con Jay Wheeler también y con Luis Fonsi varias veces. Como él tenemos buena comunicación (con el coreógrafo). Entonces hemos compartido estas cositas juntos. Danny Lugo es una persona del extranjero que me ha ayudado mucho también en el tema de trabajo”, recuerda chileno radicado en Europa.

Tras pisar prácticamente todos los escenarios en Chile con artistas locales e internacionales no se quedó tranquilo.

El movimiento de la danza lo llevo a tomar una decisión: Migrar.

“Ya había ocupado todos los espacios que quería. Entonces, me puse a buscar un desafío más internacional; cambiar de aire y estaba entre irme a Estados Unidos o Europa. Y al final por cosas de la vida llegué a Europa y dije: Bueno, aquí me voy asentar, en Madrid un tiempo mientras regularizo mis papeles, todo eso, y ya de aquí quiero empezar a buscar nuevos horizontes, desafíos”, afirma.

En España representó con su danza Los Premios Juventud recientemente.

“También estuve con Wisin y Yandel; con Farruko y con Danna Paola…Una chica mexicana”.

-¿La famosa “Lu” de la serie “Élite” de Netflix?

“Exacto. Sí, con ella trabajé cuando vino a hacer su gira aquí en España trabajamos con ella. Y… Ahora último lo más importante que he hecho es trabajar con Shakira”. ¿Cómo llegaste a Shakira? “Hay una bailarina que se llama Natalia, que es como su bailarina principal, con quien hemos compartido escenario justamente con Danna Paola. Ella me ha ayudado mucho con trabajos acá en España e hizo un poco la cercanía Shakira para que ya nos eligieran. Hizo un precasting y todo y ya nos eligieron”, retiene con orgullo y alegría.

En cuanto a la artista colombiana, sostiene: “Lo que me sorprendió de ella y me inspiro mucho es que no se le escapa nada. Está haciendo su gira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en Madrid. 12 habitaciones donde ella montó un estadio entero. Montó un estadio literal entero. Lo montó para ella y eso, su trabajo, nos ha enseñado mucho, porque es muy metódica. Había días que nos quedábamos hasta las 8 de la mañana.

O sea, partíamos a las 8 de la tarde y terminábamos a las 8 de la mañana sin parar, porque ella estaba todo el tiempo enseñando; enseñando para que todo se viera bien”, concluye el bailarín chileno que deja huellas por el mundo.