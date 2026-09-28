Delegación de Malvinas llega a Punta Arenas para ampliar negocios y reanudar ruta marítima

Una delegación de unos 40 representantes del sector público y privado de las islas Malvinas llegó este lunes a Punta Arenas para reunirse con empresas de Magallanes. El encuentro, previsto para lunes y martes, busca ampliar el comercio entre ambos territorios antes de la anunciada reanudación de una ruta marítima directa en noviembre.

Según informó el medio argentino Clarín, la actividad se denomina Punta Arenas Business Showroom y fue promovida por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC). La entidad señaló que actuará como facilitadora y no como parte negociadora. Entre los asistentes hay representantes de la construcción, pesca, comercio, hotelería, agricultura, servicios portuarios y transporte marítimo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, planteó que la ciudad puede aumentar su oferta de abastecimiento para las islas. Convocó a empresas locales y regionales de alimentos, productos de limpieza, materiales de construcción y repuestos para vehículos.

La reunión se produce en un momento de tensión por las relaciones comerciales con Malvinas. El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, endureció las medidas contra empresas extranjeras que mantienen actividades económicas en las islas, sobre las que Argentina reclama soberanía.

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, defendió el derecho del país a comerciar con las islas y cuestionó las restricciones que, a su juicio, han perjudicado durante años a Magallanes. Esas declaraciones añadieron una dimensión política a una cita centrada en negocios y conectividad.

HISTÓRICO DESAFÍO A LA ARGENTINA: EMPRESAS DE LAS MALVINAS Y CHILE SE REÚNEN PARA HACER NEGOCIOS Lectura rápida

Unos 40 representantes públicos y privados de las Malvinas llegaron a Punta Arenas para participar de una rueda de negocios de dos días con empresas de la Región de… pic.twitter.com/U7H7BMM2r5 — Clarín (@clarincom) September 28, 2026