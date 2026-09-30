Renuncia seremi de Desarrollo Social en la RM: la segunda del día

Ya son 51 autoridades las que dejaron su cargo en el gobierno de José Antonio Kast, siete fueron de solo este mes. La última renuncia fue Kattia Durán, quien ejercía como seremi de Desarrollo Social y Familia en la Región Metropolitana. Con ella, se confirman dos seremis que renuncian solo durante la mañana de este miércoles.

La primera renuncia del día fue de Sebastián Norambuena, exseremi de Vivienda, también de la Región Metropolitana. Norambuena dimitió a solicitud del propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, por pérdida de confianza e incumplir metas de velocidad requerida.

Ahora se confirmó a través de un comunicado del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quienes informaron que “la Secretaria Regional Ministerial de la Región Metropolitana, Kattia Durán, presentó su renuncia al cargo, efectiva a partir del 1 de octubre de 2026. La decisión responde exclusivamente a razones de carácter familiar que requieren de su completa atención y dedicación”.

A la información se agregó el agradecimiento al trabajo y compromiso de la exseremi Durán. Finalmente, el escrito apuntó: “El Ministerio dará continuidad al trabajo de la Secretaría Regional Ministerial y a los programas y apoyos dirigidos a las personas y familias de la región. Mientras se designa a la nueva autoridad regional, el cargo será asumido en calidad de subrogante por Julia Standen Rocco, actual coordinadora del Área de Estudios e Inversiones”.

Van siete meses de la administración del Presidente José Antonio Kast y el recuento de autoridades que dejaron su cargo llegó a 51 salidas: tres ministras, seis subsecretarios, un delegado provincial y ahora 41 seremis. Solo en el mes de septiembre fueron siete autoridades, todos seremis, quienes renunciaron a su cargo.