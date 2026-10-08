Lanzamiento del libro “Arte pop y cultura popular en los largos sesenta en Chile. 1959-1973”

Museo de la Solidaridad, República 475, Santiago.



Miércoles 14 de octubre – 18:30 horas.

¿Cuán posible era pensar un arte pop chileno en la década del ‘60, tras su exitoso pero también controversial despliegue en el hemisferio norte? “El rótulo de pop resonaba tan indisoluble al arte anglo que era imposible admitir su presencia en Chile”, narran las editoras en la introducción de “Arte pop y cultura popular en los largos sesenta en Chile. 1959-1973”, novedad editorial de Écfrasis, volumen que se presentará el miércoles 14 de octubre en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.

En él, acompañadas por otros y otras investigadoras, van tras las huellas del arte pop, sus particularidades en la escena local, previo y durante la UP, dialogando con la cultura popular y los cambios sociales del país, como la Reforma Agraria y Universitaria, y del mundo, incluyendo la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam: “un universo de rupturas con el pasado”, como indican en el epílogo.

Dichos movimientos, siguen las autoras, “son el punto de partida de cambios que afectaron de manera explícita las experiencias artísticas, las visualidades, las sonoridades, los encauces populares de una época y la radicalización de las militancias políticas”. Una irrupción que generó la superposición de lenguajes al entrelazarse las discusiones sobre la cultura popular y la cultura de masas en el contexto de una política social alternativa y la masificación de los medios de comunicación y consumo.

“Con el correr de la investigación, nos dimos cuenta que podíamos plantear un arco temporal que fuese distinto a como se ha leído en general el pop en la historia del arte. A diferencia de la mayoría de las lecturas del vínculo estrecho del arte pop y la cultura de masas, y su disociación con la cultura popular, nosotras proponemos en cambio, que existió un involucramiento con lo popular que se fue acentuando con el triunfo de la Unidad Popular”, señalan las editoras. Lo popular, siguen, “como también la cultura de masas, conviven, ambientan y empapan las prácticas artísticas locales en los largos años sesenta”.

Este periodo de la historia del arte es revisado a partir de diez ensayos inéditos que abordan los lenguajes creativos de las obras tempranas de artistas, poetas y escritores, entre ellos, Francisco Brugnoli, Paulina Brugnoli, Valentina Cruz, Guillermo Deisler, Virginia Errázuriz, Fernán Meza, Guillermo Núñez, Nicanor Parra, Miguel Rojas Mix, Cecilia Vicuña y muchos más; y de hitos culturales como la realización de la la Feria de Artes Plásticas (1959-1971) y exposiciones sobre el objeto contemporáneo en el Salón de Artes Aplicadas (1966), la Imagen del hombre (1971) y las Primeras cuarenta medidas de la Unidad Popular (1971).

Un arte pop en diálogo con la cultura popular local

Como explican Soledad García Saavedra y Carla Macchiavello Cornejo, el trabajo tiene como punto de partida la exposición La emergencia del pop. Irreverencia y calle en Chile, realizada el año 2016 en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, bajo la curaduría de García junto a Daniela Berger.

Teniendo a la vista las piezas expuestas allí, las investigadoras quisieron ir más allá y encontrar las huellas -poco exploradas hasta ahora- de esta tendencia artística y su cruce con la cultura popular chilena, desde inicios de los años sesenta hasta los albores y despliegue mismo de la UP. Dicho marco político y social, cruzado con las incursiones comerciales y la masificación del consumo, cambió la forma en que los artistas se posicionaron en relación a la sociedad, y con ello, en la producción de sus obras, en esa contemporaneidad experimentada en el periodo.

Con esta revisión, señala el texto de apertura del libro, “configuramos un posible mapa que actualiza las porosidades de lo popular y cuyos componentes orbitan en torno a lo contemporáneo, lo monstruoso, lo erótico, el humor, el juego y el placer”; características de las sensibilidades pop.

El libro cuenta con textos de Elixabete Ansa Goicoechea, Amalia Cross, Josefina de la Maza, Soledad García Saavedra, Sophie Halart, Carla Macchiavello Cornejo, Fernando Pérez Villalón y Carolina Tapia.

Coordenadas

Arte pop y cultura popular en los largos sesenta en Chile. 1959-1973, publicado por Écfrasis, se encuentra disponible para su venta en el portal de la editorial y en librerías.

El lanzamiento del volumen se realizará el próximo miércoles 14 de octubre en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Avenida República 475) a las 18.30 hrs y el jueves 15 de octubre en el Espacio Matta (Av. Santa Rosa 9014, La Granja) a la misma hora.

Sus principales aportes investigativos y de divulgación, que es una línea de tiempo del periodo con reproducciones de obras y documentos, y el epílogo del libro,se encontrarán disponibles muy pronto disponible en el portal de sitio web del MSSA.