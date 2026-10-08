Premio Nobel de Literatura para la canadiense Anne Carson

El Premio Nobel de Literatura 2026 fue otorgado a la poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson.

La escritora y ensayista canadiense Anne Carson, de 76 años, fue galardonada este jueves por la Academia Sueca con el Premo Nobel de Literatura “por su audaz e inventiva obra que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Luego de seis años de la elección de Louise Glück para el Nobel de Literatura, la Academia Sueca ha vuelto a elegir a una poeta. Este es un reconocimiento a una obra que aporta un toque de modernidad al misticismo en sus escritos sobre el amor, el deseo y la desesperación.

El Nobel de Literatura está dotado con 11 millones de coronas suecas, algo más de un millón de euros.

Se contaba con que este año el premio iría a China, por la obra de la vanguardista Can Xue. Pero fue para la poetisa Carson. La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, dijo que la noticia tomó a Carson por sorpresa en Islandia, donde se encontraba de viaje “escuchando el viento”, según explicó.

En “Eros: Poética del deseo”, explora lo que sucede cuando nos enamoramos, cuáles son las tormentas internas que mueven al deseo, al placer y al sufrimiento. La lírica Carson nos lleva aquí en un viaje desde el nacimiento de la literatura occidental para buscar a Eros en poetas griegos, en Stendhal, Safo, Virgina Woolf y Roland Barthes.

Carson ha revolucionado el lenguaje poético y se considera que alcanzó en su escritura la intensidad y solvencia intelectual de los escritores más importantes de la época. Ha recibido también el premio T. S. Eliot y el Pen Award.

Encuentro con la obra de Safo y una profesora que la inspiró

Hija de un empleado bancario, el encuentro en una librería con la poetisa griega Safo marcó su vida, según explicó la escritora. Como algunas veces sucede, una profesora de la secundaria, en Ontario, fue quien supo despertar su interés por la literatura. “A Alice Cowan le debo mi carrera y mi felicidad”, dijo Carson en 2019, según el diario El País.

En 1981 publico su tesis doctoral sobre en literaturas clásicas cuyo título, en latín, “Odi et Amo ergo sum” (Odio y amo luego existo), variaba la famosa frase de René Descartes “Cogito ergo sum” (Pienso luego existo).

A lo largo de toda su carrera ha combinado la escritura de poesía con el trabajo de traducción y la docencia en diversas universidades.

Casi toda su producción literaria se ha centrado en “la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados”, según la Academia.

Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra.