Asia Menor y su nuevo álbum “Vaho”: “no habla de emociones concretas, sino más de sensaciones”

“Me quedé mirando los trenes hoy

Parecen brazos, estaban lentos (…) Hay un espacio en un antes en mi vida

Donde paso todo el día

No pude ver la tranquilidad del agua

El frío y lo profundo de un mar”

Dice Asia menor en “Calor”, la canción con la que cierra Vaho, su más reciente álbum. Un segundo disco que se viene gestando desde 2023 y que trae de vuelta con fuerza a la agrupación temuquense.

La estrofa, pese a que se encuentra llegando a final de la entrega, da pistas del motivo lírico que plantea el compilado de canciones: un problema desconocido, la búsqueda constante de una solución, la nostalgia y el hálito de un personaje en el frío del sur.

“Es un poco el canon de la banda, que no habla de emociones concretas, sino más de sensaciones”, dice Jorge Scheuermann, guitarra y voz de la banda a El Mostrador. Sentado junto a Aníbal Vergara (bajo), ambos concedieron esta entrevista desde Monterrey, México, dos semanas después del lanzamiento del LP y en medio de una agenda cargada de presentaciones, como parte de una gira por distintos lugares de Latinoamérica tras el estreno.

Compuesta por Scheuermann, Vergara, Diego Seguel (también guitarra y voz) y Cristóbal Mora (batería), la banda de post-punk y art punk originaria de Temuco luego de su debut en 2023, titulado Enola Gay –que los hizo merecedores del premio Pulsar a “Mejor nuevo artista” en la edición del 2024– llega con un LP de 8 canciones y de una duración de poco más de 45 minutos, en donde presenta una propuesta concisa y decidida a retratar el territorio. Sin miedo a ser más ruidosos, pero conservando la profunda honestidad que los hizo conocidos en un inicio.

“Este disco, si bien pareciera que es más íntimo en el apartado lírico, es mucho más de banda que el anterior. Se hizo todo el apartado musical antes que las letras. Algunas canciones aparecieron medio en simultáneo porque eran más viejas, pero en general el disco fue concebido instrumental, y después ya fuimos viendo”, expresa Vergara.

Lo que deja entrever el “Vaho”

La palabra vaho refiere al vapor que despiden los cuerpos en determinadas condiciones de temperatura. Para la banda, es lo que resume en una palabra de lo que trata el disco: lo líquido, la humedad y el sur.

Vergara lo explica en pocas palabras.

–En un viaje a Puerto Montt se nos ocurrió esta idea de “Vaho”. Pensamos en ‘Niebla’. Pensamos en lo nublado que puede ser el disco, en la neblina. En lo líquido que es el disco.

Y es que son al menos seis canciones que hablan sobre la humedad y el sur, siendo Seis lagunas y Mehuín –titulado así pues ocurre en la localidad de la región de Los Ríos– las que son más expresivas sobre esta temática.

– Creo que fue lo último que resolvimos del disco. Fue lindo cómo concebirlo así. Es un disco de personas del sur de Chile, por eso Vaho. Remite a muchos paisajes del sur. Cuando uno va por la carretera y ve los árboles evaporándose así, y sale el vaho de los árboles.

Pero el álbum no solo retrata lo que significa ser una persona que habita el sur de nuestro país, sino que se dota de una poesía introspectiva y en la idea mencionada anteriormente, el problema desconocido y la búsqueda de su solución. Lo anterior, expresado a través de ominosas referencias a paisajes desolados, relaciones quebrantadas, el encuentro con el diablo y el permiso a alguien más a destruir lo poco que se ha construido de sí mismo.

Es también la forma en la que se presenta esta nueva entrega, con la herramienta de su portada. Una herramienta cuya función no resulta evidente a primera vista.

Y si es que ocurre, es porque es precisamente una herramienta inventada por la banda. “A mí se me ocurrió que podíamos inventar una herramienta”, dice Scheuermann.

–La hizo Daniela Iturra. Y en realidad la herramienta representa al disco en el sentido de que trata de buscar soluciones a problemas que no tienen nombre todavía.

La música se dota de una nueva profundidad y, junto con ello, las canciones se tornan más pesadas. Para el vocalista, este es un cambio que resulta orgánico y natural como parte de su evolución: “(Asia Menor) es una banda que está sujeta a sus posibilidades, entonces el disco se empezó a sonar más pesado cuando, no sé… cambié la pedalera”.

¿Y qué hay del nombre de las canciones?

A lo largo de estos tres años, la banda llevaba adelantando las canciones que tendría este álbum en sus presentaciones en vivo. Ya estaban, incluso, en YouTube, publicadas por la fanaticada bajo el nombre de Nueva 1, Nueva 2, y así hasta Nueva 8.

Según relatan, la decisión final fue orgánica, como todo el proceso creativo de este álbum, pero tomó tiempo.

“Estuvimos todo un mes viendo el nombre de las canciones porque todas las canciones se llamaban Nueva 1, Nueva 2. ¿Cómo nombramos eso? Y nos demoramos un mes”, dice Aníbal.

–Esas cosas aparecen también en el subconsciente –agrega Scheuermann– y también por eso Asia Menor es una banda que toca muchos temas nuevos hasta ser grabado, porque van apareciendo los significados después.

Un ejemplo ilustrativo de ello, según cuentan, ocurrió con su single “Vi al diablo”.

–En Vi al diablo habla todo el rato de un suceso que ocurre en un cerro, en el campo, es un tipo de cuento, que hay una pelea entre dos personajes antagónicos, uno que está vivo y otro muerto. Y si bien esto no habla directamente de estas peleas que tiene tu abuelo con el diablo en el cerro, pensamos ¿por qué no hacer de uno de estos personajes el diablo?

Asia Menor como parte de la “Nueva escena”

No es difícil asociar a la agrupación temuquense con la actual escena del rock nacional. Bandas como Candelabro, Hesse Kassel, Déjenme Dormir, Estoy Bien y un largo etcétera forman parte de un circuito que, con el tiempo, ha ido consolidándose. Vaho aparece precisamente en un momento en que este fenómeno ha alcanzado mayor reconocimiento y, por lo mismo, resulta natural que aquello que antes se entendía principalmente desde lo colectivo hoy comience también a expresarse desde un trabajo más individual.

–Siempre llegamos al “amigo de un amigo” que está interesado en el proyecto. Toda la vida se nos ha dado. Ahora, pensé que la gente nos iba a dejar más solos en este disco; como que ya la cosa está más consolidada, por así decirlo. Pero siguen apareciendo personas que nos ayudan e insisten en tirar la cosa para arriba –dice Jorge Scheuermann refiriéndose a la etapa de producción del material–. Yo creo que a muchas bandas les tiene que pasar lo mismo. Así que está lindo.

En el disco hay referencias clave al musical independiente de la llamada “Nueva escena chilena”, aunque más centrada en la oleada previa del movimiento –del llamado Pop de guitarras–, principalmente a la música de Chini.png.

–Hay dos referencias a Chini. Una es en Metal y la otra es en Vi al diablo –explica Scheuermann– esa “vuelta” (el inicio de la canción) son dos notas que van cambiando, y la trabajé como tres años. La estaba haciendo desde antes de sacar el Enola Gay, incluso.

El cantante explica que fue un trabajo muy difícil de concrertar: “nada me convencía”, expresa. “Fueron como tres años haciendo esa cosa. Y lo de Chini apareció porque le tenía que poner una letra y no sabía qué mierda hacer. Apareció en un momento que tocábamos mucho La Naturaleza”.

–Yo siempre pensé que eventualmente la iba a tener que cambiar. Porque era como una solución media parche. Y después se quedó conmigo.

Además de referencias a la escena, aparecen también referencias literarias. “Como que particularmente para este disco aparece mucho Jorge Teillier”, dice Jorge, aunque confesando que no es, particularmente, un estudioso del autor.

–Lo que tiene este disco, de ese autor, es que aparece mucho la naturaleza contrastada con las máquinas. Es un disco que aparece en carreta, que aparece en trenes, aparece en instrumentos, herramientas, máquinas, sobre todo en Metal, que creo que es la canción que más habla de eso. Y Calor.

El vocalista explica, eso sí, que no tiene una guía exacta de cómo escribir poesía: “Está construido así el disco, por eso no se parece tanto a ningún otro proyecto”.

Y próximamente

Antes de despedirse, la banda recordó las fechas importantes que tiene agendadas para los próximos meses. Este domingo se presentará junto a Niños del Cerro, en la tercera de las cuatro noches que el grupo realizará durante octubre para repasar sus discos, esta vez con Suave pendiente como protagonista. Luego, la banda continuará con presentaciones hasta fin de año, entre ellas el festival Fauna Primavera y, en diciembre, Fluvial, en Valdivia, donde compartirá escenario con Chini y Tunantes.

Por ahora queda dejar atraparse por su sonoridad que ofrece y antes de que el vaho se diluya.