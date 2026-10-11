“Vuelvo donde nunca estuve”: El documental que visibiliza la vigencia y memoria del pueblo Selk’nam

Este jueves 8 de octubre llogó a las salas de cine del país el documental Vuelvo donde nunca estuve, un largometraje dirigido por Constanza Vásquez Palau y Andrés Morales Zambra que propone una mirada profunda sobre la memoria, la identidad y la permanencia del pueblo Selk’nam. La película acompaña la historia de Fernanda Olivares, una joven que decide dejar Santiago para radicarse en Tierra del Fuego, el territorio ancestral de su familia, convirtiéndose en un testimonio vivo de la continuidad de su comunidad.

El origen del proyecto se remonta a una investigación previa sobre pueblos indígenas, donde la directora Constanza Vázquez contactó a la madre de la protagonista.

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“Ella me contó: ‘Estoy preparando el viaje de mi hija, que va a ser la primera de nuestra comunidad que vuelve a vivir a Tierra del Fuego’. Y dije: ‘Esa es la historia'”, recuerda Vázquez sobre el impulso inicial que llevó al equipo a emprender el rodaje en la Patagonia.

Para los realizadores, el trabajo de campo fue un proceso profundamente colaborativo y de respeto mutuo: “En ningún momento quisimos hacer una película observacional de nosotros mirándola a ella, sino que fuera seguirla a ella, pero siempre con ella”.

Uno de los ejes centrales de la cinta es derribar el mito de la extinción total del pueblo Selk’nam.

Al respecto, Andrés Morales enfatiza que las comunidades no desaparecieron por arte de magia, sino que los sobrevivientes debieron ocultarse para salvar sus vidas: “No es que los Selk’nam desaparecieron, sino que se escondieron los sobrevivientes. Y esas son las comunidades que hoy día están apareciendo nuevamente porque se logra encontrar algún abuelo o bisabuelo que mantuvo algo de la cultura”.

Por su parte, Vázquez reflexiona sobre el significado del retorno a la tierra: “Siempre me imagino que hay fernandas que vuelven de a poquito como granitos, como pequeñas semillas a sus territorios a recuperar, a sanar, a limpiar de alguna manera”.

Lejos de ofrecer un discurso aleccionador, los cineastas conciben la obra como una invitación colectiva a la reflexión histórica y social. “La película no quiere dar una respuesta de ‘así se tienen que hacer las cosas’, sino que plantea un tema, es una propuesta a conversar”, concluye Morales. Vuelvo donde nunca estuve ya se encuentra disponible en las casi 20 salas pertenecientes a la Red de Salas de Cine de Chile.

Revisa la entrevista completa a continuación: