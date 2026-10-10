Del PC a la DC: diputados exigen declarar persona non grata a embajador de EEUU por injerencia

Un grupo transversal de 14 diputados de oposición, desde el Partido Comunista (PC) hasta la Democracia Cristiana (DC), exigió al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, a raíz de sus reiteradas declaraciones sobre asuntos que los parlamentarios consideran propios de la política interna y de la soberanía nacional.

Mediante un comunicado, los legisladores cuestionaron la actuación del canciller frente a los pronunciamientos del diplomático estadounidense, a quien acusaron de intervenir en decisiones soberanas del Estado chileno y en materias vinculadas con sus intereses estratégicos y territoriales.

“El país puede constatar la pasividad y falta de respuesta del Canciller frente a las reiteradas declaraciones e intervenciones públicas del Embajador de los Estados Unidos de América en Chile, Brandon Judd, quien durante los últimos meses ha intervenido abiertamente sobre asuntos internos de nuestro país, decisiones soberanas del Estado chileno y materias vinculadas con nuestros intereses estratégicos y territoriales”, señalaron.

La declaración está suscrita por los diputados Luis Cuello, Nathalie Castillo, Daniela Serrano, Lorena Pizarro y Boris Barrera, del PC; Nelson Venegas, Juan Santana y Emilia Nuyado, del PS; Consuelo Veloso, Gael Yeomans, Lorena Fries y Gonzalo Winter, del Frente Amplio; Patricio Pinilla, de la DC; y Ana María Gazmuri, de Acción Humanista.

Entre los episodios que motivaron el pronunciamiento, los parlamentarios destacaron las recientes declaraciones de Judd sobre el Estrecho de Magallanes y la soberanía chilena en la Antártica.

Según el comunicado, el embajador sostuvo que “no hay una Antártica que pertenezca a Chile”, afirmación que los firmantes incorporaron entre los antecedentes de lo que consideran una intervención en asuntos estratégicos y territoriales del país.

“Las recientes declaraciones del Embajador Judd sobre el Estrecho de Magallanes y las que afirma que ‘no hay una Antártica que pertenezca a Chile’, no constituyen hechos aislados, sino una sucesión de pronunciamientos sobre decisiones legislativas, económicas y situaciones políticas internas”, expresaron.

Los diputados también recordaron otros episodios en los que el representante estadounidense se pronunció sobre materias de interés nacional.

Entre ellos mencionaron sus declaraciones acerca de la denominada Ley Uber y del proyecto de cable submarino entre Chile y China, iniciativa respecto de la cual, según los parlamentarios, el embajador notificó su cancelación.

Asimismo, incluyeron las referencias de Judd a la supuesta existencia de información de inteligencia estadounidense relacionada con el estallido social de octubre de 2019.

“Antes, ya había opinado sobre la Ley Uber; el proyecto de cable submarino de Chile a China, donde notificó la cancelación del proyecto; y la posesión de supuesta información de inteligencia sobre el estallido social de 2019”, indicaron.

En el mismo documento, los legisladores cuestionaron que el diplomático hubiese celebrado en septiembre la facilidad para aplicar en Chile la denominada “Doctrina Donroe”, expresión que también incorporaron como antecedente de sus críticas.

A partir de esos episodios, los firmantes sostuvieron que las actuaciones del embajador vulnerarían principios y obligaciones establecidos en distintos instrumentos del derecho internacional.

En particular, invocaron el artículo 2, numeral 1, de la Carta de las Naciones Unidas, relativo a la igualdad soberana de los Estados; el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, referido al principio de no intervención; y el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece el deber de los agentes diplomáticos de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor.

“Frente a estas conductas sistemáticas, el Canciller Pérez Mackenna no ha hecho valer las normas vulneradas por el Embajador”, afirmaron los parlamentarios.

En esa línea, plantearon que la Cancillería debería recurrir al mecanismo contemplado en el artículo 9, numeral 1, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite al Estado receptor declarar persona non grata a un integrante de una misión diplomática.

“Frente a estas graves vulneraciones, corresponde a un Estado soberano que califique al Embajador Judd como persona non grata, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 numeral 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. No obstante, hasta la fecha el Canciller de Chile no ha aplicado medida alguna”, concluyeron.