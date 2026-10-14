Edith Fischer en el Ciclo de piano y un “Carnaval musical” con la Orquesta en la Gran Sala Sinfónica

La novena versión del Ciclo de piano del CEAC llega a su fin este miércoles 14 a las 19:30 horas con la destacada intérprete chilena Edith Fischer, quien protagonizará un concierto dedicado a los “Preludios”. En tanto, el viernes 16 a las 19:30 horas y el sábado 17 a las 17:00 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará “Carnaval musical”, cuarta y última función familiar de la Temporada 2026.

El sexto concierto del IX Ciclo de Piano “Arquitecturas musicales: de la balada a la sonata”, reúne tres miradas a los preludios y marcará, además, el debut de la maestra Edith Fischer en la Gran Sala Sinfónica Nacional. “Es emocionante porque todos esperamos con tantas ansias esta sala”, comenta la pianista, quien añade que “cuando fui a la inauguración quedé realmente feliz y orgullosa de que esta sala esté en Santiago”.

El recital comenzará con el Preludio de la Suite inglesa n.º 3 en sol menor, BWV 808, de Johann Sebastian Bach. La intérprete explica que “es difícil iniciar cualquier cosa sin pensar en Bach”. Además, se trata de una pieza “que abre la tarde con luz y me gusta mucho”.

Seguirán los Ocho preludios para piano escritos por el compositor suizo Frank Martin en 1948. “Tuve el gusto de conocerlo y de tocar para él, además de la suerte de que me escuchara justamente sus preludios y me diera algunos consejos”. De estas piezas destaca que “son de gran variedad, muy bien escritos pianísticamente, interesantes para el instrumento, aprovechan los distintos recursos sonoros del piano”.

El cierre será con los Preludios para piano, op. 28, de Frédéric Chopin, piezas que la pianista interpretará en su totalidad. “Los toco siempre como ciclo, porque me parece que son una vida en sí”, afirma. La maestra comenta también el motivo por el cual decidió presentar un programa que no responde a la cronología: “Después de algo tan imponente como los 24 preludios de Chopin, en que hay de todo, uno no debería tener deseos de escuchar otra cosa”.

Nacida en Santiago en una familia de músicos, Edith Fischer debutó como niña prodigio y a los doce años interpretó el Concierto KV 453 de Mozart con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, bajo la dirección de Hermann Scherchen. Discípula de Claudio Arrau en Nueva York, obtuvo el Premio Dinu Lipatti en Londres y el Primer Premio en el Concurso Internacional de Múnich, y ha actuado en América, Europa, Japón, India e Israel. Sobre su activa agenda de conciertos, reflexiona: “Si podemos hacer con la música que la gente se acuerde de lo importante que es lo que sentimos y lo que transmitimos, lo esencial humano, creo que vale la pena seguir haciendo música”.

Por otra parte, el viernes 16 y sábado 17, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, presentará el último de sus programas familiares de la temporada: “Carnaval musical”, enmarcado dentro de las actividades desarrolladas por el Área de Educación y Mediación del CEAC, que buscan acercar la música sinfónica a nuevos públicos. Allí, a la música se suma una propuesta escénica en diálogo con la orquesta, la que contará con dramaturgia y dirección de Juan Francisco Sánchez y actuación de Diego Chamorro –ambos integrantes de Tryo Teatro Banda, compañía con más de 25 años de trayectoria, especializada en el teatro musical de inspiración juglaresca –, además del vestuario de Carolina Vergara, todo bajo la batuta del director invitado Nicolas Rauss.

El maestro ha sido titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay, de la Orquesta Usach, de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y de la Filarmónica de Mendoza. En tanto, en 1987 obtuvo el Primer Premio por unanimidad en el 6° Concurso Internacional de Dirección Orquestal “Gino Marinuzzi”, en San Remo.

El programa que dirigirá reúne cuatro obras: La procesión del Rocío, de Joaquín Turina; Capricho español, de Nikolai Rimsky-Korsakov; Carnaval romano, de Hector Berlioz, y Šárka, de Bedřich Smetana. Sobre este repertorio, Rauss comenta que “algunas son muy famosas, como el Capricho español, pero no se tocan muy regularmente porque son obras de una duración de más o menos diez minutos, que no entran fácilmente en un programa”.

De la pieza de Turina, el director destaca que “es hermosa de oír, hay muchos colores, y por supuesto, muchos giros españoles, incluso al final la Marcha Real. Es una obra que realmente vale la pena descubrir”. Por otra parte, Rimsky-Korsakov trabajó con melodías populares españolas y, en palabras del maestro, “ahí demuestra sus talentos de orquestador”.

En cuanto a Carnaval romano, cuenta que la obra nació de material que Berlioz rescató de su ópera Benvenuto Cellini. “Esa obertura sí es conocida y apreciada, a pesar de que la ópera no lo fue en su momento”, cuenta.

El concierto concluirá con Šárka, tercero de los seis poemas sinfónicos del ciclo Mi patria, que narra la historia de la líder de un grupo de mujeres guerreras. Para Rauss, se trata de la obra que considera más fuerte del programa, “una buena ocasión de encontrarse con una música que tiene mucho carácter”.

Las entradas para todas las actividades del CEAC se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile. Los valores parten desde los $5.000, con descuentos para estudiantes, personas mayores, funcionarios de la Universidad de Chile, socios Coopeuch, Vecino Providencia, Patrimonio Cultural y Mundo ACHS.