• Según un reporte de EstadoClaro, el diputado del PDG Javier Olivares declaró en abril de 2026 un patrimonio de $2 mil millones superior al informado en agosto de 2025, cuando era candidato.

• En su declaración del 19 de agosto de 2025, Olivares informó un patrimonio neto de $95.833.530, correspondiente a un inmueble en Limache, cuotas de fondos mutuos en Banchile por $50 millones y un Mercedes Benz C300 de 2023, avaluado en $40 millones.

• En su declaración del 10 de abril de 2026, registrada como diputado, mantuvo esos tres bienes y agregó otros diez, entre ellos tres propiedades en Estados Unidos. Sumando un ahorro previsional voluntario de $12 millones en AFP Capital, declaró un patrimonio de $2.129.179.801. Según el documento, todos los bienes fueron adquiridos o inscritos antes del 19 de agosto de 2025.

• Olivares informó que el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, solicitó rectificar la segunda declaración en septiembre. En la corrección agregará dos propiedades y un terreno en Estados Unidos, además de un departamento en Viña del Mar adquirido en marzo. Aseguró que su patrimonio aumentará en unos US$3,2 millones, hasta alcanzar US$6,3 millones.