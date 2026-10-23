MAC integró a su colección 40 obras de Rodrigo Rojas de Negri

Durante la mañana de este viernes 23 de octubre se realizó la ceremonia oficial de donación de obras del recordado fotógrafo nacional Rodrigo Rojas de Negri, informó la Universidad de Chile.

El evento, encabezado por el decano de la Facultad de Artes, profesor Fernando Carrasco, y el director del MAC, Daniel Cruz, contó con la participación de Verónica de Negri, madre de Rodrigo, y de Montserrat Rojas Corradi, encargada de patrimonio cultural de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Estación Central. Durante la actividad, que se llevó a cabo en el hall de la sede Quinta Normal del MAC, se formalizó la incorporación definitiva de 40 obras a la Colección MAC, donde permanecían hasta ahora en calidad de comodato.

Tras la ceremonia de donación, el decano de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco, señaló que “las atrocidades que se cometieron en este país están siendo olvidadas, y este es un acto que va en el sentido contrario, realzar los hechos que han significado vivir una experiencia tan traumática (…) Ha sido un momento de mucha emoción escuchar a la madre dar el testimonio sobre su hijo, que desde muy pequeño se inició en el arte de la fotografía. Saber este final trágico nos pone a nosotros, una entidad pública, en una situación muy importante de estar en la cadena de las instituciones que luchan por restablecer y restaurar nuestra memoria”.

Por su parte, el director del MAC, Daniel Cruz, señaló que “las obras también cumplen una función crítica y propositiva, y es así como acogemos las obras de Rodrigo Rojas de Negri. Los museos tenemos el deber de construir no solamente un tiempo alterno a nuestra contemporaneidad. Este es un espacio de resguardo también de memoria. Es un lugar de diversidad en donde nuestra historia nos presenta un tiempo a contratiempo de nuestros días (…) Ese es nuestro compromiso hoy con las obras que ingresan al MAC, y es por esto que agradezco a Verónica de Negri por confiar en el MAC, en nuestra Facultad y en nuestra Universidad”.

En una línea similar, Verónica de Negri, madre del fotógrafo, explicó que la donación de estas 40 obras al acervo del MAC “no es sólo resguardar la historia de Rodrigo, es resguardar parte de lo que significó el trabajo interno y externo de chilenos durante la dictadura. Porque parte del trabajo de Rodrigo fue también sobre lo que pasaba con los que habían sido expulsados y que se tuvieron que ir después del golpe de Estado de la dictadura cívico-militar. Entonces para mí este es el lugar donde deben estar sus obras. Es no negar la historia, es proyección al futuro”.

La muerte de Rodrigo Rojas de Negri, cuando tenía solo 19 años, es uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, su producción fotográfica no fue conocida de forma masiva hasta su primera exhibición, “Rodrigo Rojas de Negri: Un exilio sin retorno”, realizada en 2013 —en el contexto de los 40 años del golpe de Estado— en la Sala de Fotografía Emergente del MAC Quinta Normal (curada en ese entonces por Rojas Corradi). Desde entonces, sus obras han circulado en numerosas muestras y se han mantenido en calidad de comodato en el museo hasta este año, cuando la madre del fotógrafo manifestó su voluntad de integrarlas al acervo de la institución.

El acto de donación de estas fotografías —todas ellas incluidas en la muestra de 2013— se enmarca en la conmemoración de los 40 años del caso Quemados, ocurrido en 1986. Fue el 2 de julio de ese año cuando efectivos militares interceptaron, golpearon, rociaron con gasolina y prendieron fuego a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria Quintana. Rodrigo murió el 6 de julio a consecuencia de las quemaduras, mientras que Carmen Gloria sobrevivió con graves heridas.