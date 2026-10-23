Brunner cuestiona liderazgo de Kast por rebajas de penas: “Ha demostrado que no conduce”

El sociólogo y exministro secretario general de Gobierno José Joaquín Brunner cuestionó duramente la conducción del Presidente José Antonio Kast y la coordinación de su administración, a propósito de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el académico sostuvo que el episodio evidencia una falta de liderazgo presidencial y problemas de funcionamiento al interior del Ejecutivo.

“Este Presidente en particular ha demostrado que no conduce, no dirige en el sentido propiamente gubernamental a su administración”, afirmó Brunner, quien también cuestionó la manera en que el Gobierno ha enfrentado las repercusiones políticas de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat.

Para el exministro del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la controversia no constituye un episodio aislado, sino que se inscribe en una serie de dificultades que, a su juicio, han marcado los primeros meses de la administración de Kast.

“Yo creo que no es un hecho novedoso dentro de la trayectoria todavía corta de este gobierno. Tiene un problema en la conformación de sus equipos, tiene un problema con las decisiones que toman los distintos ministros, tiene un problema de coordinación entre los ministros y con el presidente, y tiene un problema que es probablemente el más serio de esto, de una creciente y notoria falta de liderazgo presidencial”, sostuvo.

Brunner también apuntó al manejo comunicacional de la crisis, especialmente a la ausencia de una explicación coordinada por parte del Ejecutivo respecto de los fundamentos utilizados para conceder las reducciones de penas.

“El test de lo que está ocurriendo con el Ministerio de Justicia es un muy buen test para el desorden comunicacional del gobierno”, señaló.

El académico cuestionó que las autoridades no hayan explicado adecuadamente cómo se adoptaron las resoluciones, particularmente considerando la controversia jurídica respecto de la interpretación de la normativa y la jurisprudencia de los tribunales.

“Es bien incomprensible, y es en realidad el gobierno, el propio ministro, la vocería del gobierno que no existe, la que debiera hacerse cargo de dar una explicación al país de cómo pudo ocurrir una lectura tan equivocada de la jurisprudencia discutida que se viene generando en los tribunales, para proceder de inmediato con un conjunto de rebajas de pena que son, como digo, completamente incomprensibles”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que Rabat quedó expuesto ante los cuestionamientos sin una respuesta política articulada desde el resto del Gobierno.

“Es decir, el ministro de Justicia está puesto ahí en la vitrina, tiene que defenderse solo, y efectivamente no hay defensa posible”, manifestó.

El exsecretario de Estado también vinculó la controversia con las expectativas que generó la llegada de Kast a La Moneda, especialmente por la promesa de conformar una administración preparada para enfrentar las principales urgencias del país.

“Porque se suponía que este era un gobierno, entre otras cosas ya lo hemos olvidado, de emergencia, es decir, que traía un equipo fuertemente cohesionado, con personas muy bien elegidas, y bueno, basta ver la trayectoria en el sector más clave del gobierno, que es seguridad”, expresó.

Brunner planteó que las dificultades de coordinación y conducción observadas en distintas áreas del Ejecutivo ponen en cuestión esa promesa inicial. En particular, insistió en que el problema central radica en la forma en que el mandatario ejerce sus responsabilidades de dirección política.

“Lo que ocurre es que este Presidente en particular ha demostrado que no conduce, no dirige en el sentido propiamente gubernamental a su administración, sino que hace un raro ejercicio de entregar el poder”, afirmó.